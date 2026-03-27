Augusta, rinviato l’incontro pubblico Avs con La Vardera
AUGUSTA – Rinviato l’evento politico-elettorale promosso da Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) nel centro storico, inizialmente previsto per domani, sabato 28 marzo alle ore 10 alla “Sala Farsha” di via Garibaldi 35.
La decisione è stata assunta dai promotori per la concomitanza con i funerali del prof. Luigi Solarino, in segno di rispetto per la scomparsa del docente universitario, storico esponente dell’ambientalismo cittadino.
Una nuova data per l’iniziativa, comunque dopo le festività pasquali, sarà comunicata nei prossimi giorni.
L’incontro pubblico, organizzato nell’ambito della campagna per le imminenti elezioni amministrative, vedeva l’annunciata partecipazione del deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, dei segretari regionale e locale di Sinistra italiana-Avs, rispettivamente Pierpaolo Montalto e Giovanni Ranno, nonché del candidato sindaco della coalizione progressista Salvo Pancari (vedi collage di copertina), insieme ai candidati consiglieri comunali della lista di Avs.