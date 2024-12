Primo piano “Sicilia express” Torino-Siracusa sold out, annunciato ulteriore treno natalizio low cost di

AUGUSTA – Il “Sicilia express”, treno turistico-esperienziale che il prossimo 21 dicembre attraverserà il Paese da Torino a Siracusa, facendo fermata anche ad Augusta, ha registrato il tutto esaurito a pochi minuti dalla messa in vendita sui sistemi. Mille biglietti venduti in meno di un’ora, comprensivi di viaggio di ritorno fissato il 5 gennaio. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione siciliana, in collaborazione con Fs Treni turistici italiani (Gruppo Ferrovie dello Stato).

Come da presentazione ufficiale, tenuta a Milano lo scorso 26 novembre, con l’approssimarsi delle festività natalizie, il “Sicilia express” intende offrire un nuovo modo di viaggiare che unisce il turismo lento, di qualità e sostenibile, alla valorizzazione dei paesaggi attraversati. Durante il tragitto, i viaggiatori avranno l’opportunità di vivere una moltitudine di esperienze culturali e gastronomiche che celebrano l’autenticità della Sicilia, grazie a masterclass, performance artistiche e la partecipazione di influencer siciliani di fama nazionale.

La Regione siciliana, in un comunicato, aveva inoltre sottolineato che si tratta di una ulteriore soluzione a prezzo calmierato (posto a sedere parte da 29,90 euro a tratta) per chi desidera spostarsi in Sicilia durante le festività natalizie.

“È la dimostrazione che avevamo visto giusto – dichiara oggi il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani – Abbiamo dato la possibilità di tornare a casa per le feste, a un prezzo contenuto, a tanti siciliani che altrimenti non avrebbero potuto a causa del costo eccessivo dei collegamenti con la Sicilia. Ringrazio la Fs Treni turistici italiani per aver sposato la nostra iniziativa, siamo già a lavoro per organizzare un altro treno in questo periodo di feste“. “Sappiamo benissimo – precisa il governatore – che non è la soluzione al problema, ma il mio governo sta facendo di tutto su questo fronte, in primo luogo attraverso il bonus caro voli che ha riscontrato un forte gradimento. Con questa spinta abbiamo deciso di rilanciare, attraverso una serie di iniziative che comunicheremo nei prossimi giorni“.

Gli fa eco l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò: “Il grande successo del Sicilia express, che non ha precedenti anche secondo Ferrovie, ha confermato le nostre aspettative. Gli uffici dell’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, d’intesa con la Presidenza della Regione, stanno lavorando in queste ore con i tecnici di Treni turistici italiani per organizzare un secondo convoglio che colleghi, nelle festività natalizie, Nord e Centro Italia con la Sicilia. I tempi dipendono dalle autorizzazioni legate a ragioni di sicurezza della circolazione ferroviaria. Con il nuovo convoglio soddisferemo le tante richieste di siciliani, e non soltanto, che desiderano raggiungere l’Isola. Entro il fine settimana ufficializzeremo il secondo treno. Tutti i dettagli con le date e le modalità per l’acquisto dei biglietti saranno comunicati subito dopo“.

Il primo treno già sold out partirà il prossimo sabato 21 dicembre dalla stazione di Torino Porta Nuova alle ore 15,05 e toccherà alcune città della Penisola (Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze Santa Maria Novella, Arezzo, Roma Tiburtina e Salerno), raggiungendo Messina domenica 22 dicembre alle ore 9,45 dopo aver attraversato lo Stretto a bordo della nave traghetto. Dal capoluogo peloritano, il convoglio, diviso in due sezioni, prevederà per la parte diretta a Palermo (arrivo ore 13,35) la partenza da Messina alle 10,20 e le fermate di Milazzo (10,44), Capo d’Orlando (11,32), Santo Stefano di Camastra (12,18), Cefalù (12,44), Termini Imerese (13,06) e Bagheria (13,22). Invece, la sezione diretta a Siracusa (arrivo ore 13,15) partirà da Messina alle 10,10 e fermerà a Taormina (11,19), Giarre Riposto (11,34), Acireale (11,46), Catania Centrale (12,01), Lentini (12,27) e Augusta (12,50).

Il ritorno, con l’esperienza “Epifania”, verso Milano e Torino è in programma mercoledì 5 gennaio con partenza sia da Palermo che da Siracusa prevista alle ore 15,20.