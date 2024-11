Primo piano Treno turistico low cost per il Natale in Sicilia, ecco le fermate da Torino a Siracusa di

AUGUSTA – Si chiama “Sicilia express” il treno turistico low cost che, in vista delle festività natalizie, collegherà il Nord e il Centro Italia con la Sicilia. È un collegamento speciale ‘una tantum’ di Ferrovie dello Stato (Fs), in collaborazione con la Regione siciliana, con l’obiettivo di mostrare un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile, di qualità, alla bellezza del viaggio in treno, oltre ad aggiungere di fatto una soluzione in più a prezzo calmierato per chi desidera spostarsi in Sicilia durante le festività natalizie.

Il treno partirà il prossimo sabato 21 dicembre dalla stazione di Torino Porta Nuova alle ore 15,05 e toccherà alcune città della Penisola (Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze Santa Maria Novella, Arezzo, Roma Tiburtina e Salerno), raggiungendo Messina domenica 22 dicembre alle ore 9,45. Dal capoluogo peloritano, il convoglio, diviso in due sezioni, prevederà per la parte diretta a Palermo (arrivo ore 13,35) la partenza da Messina alle 10,20 e le fermate di Milazzo (10,44), Capo d’Orlando (11,32), Santo Stefano di Camastra (12,18), Cefalù (12,44), Termini Imerese (13,06) e Bagheria (13,22). Invece, la sezione diretta a Siracusa (arrivo ore 13,15) partirà da Messina alle 10,10 e fermerà a Taormina (11,19), Giarre Riposto (11,34), Acireale (11,46), Catania Centrale (12,01), Lentini (12,27) e Augusta (12,50).

Il costo di un biglietto per un posto a sedere parte da 29,90 euro a tratta, acquistabile su tutti i canali, tradizionali e dedicati, a partire dal 3 dicembre. Il ritorno è previsto per domenica 5 gennaio 2025 con partenza da Messina alle ore 18,50 e arrivo a Torino Porta Nuova alle ore 12,50 del giorno successivo. Le soluzioni disponibili vanno dagli scompartimenti con sei posti a sedere, alle carrozze letto, alle cuccette. Inoltre, a bordo di tutti i convogli di Fs Treni turistici italiani, è possibile ospitare anche gli animali domestici.

Sul treno sono previste anche due carrozze ristorante dove saranno serviti prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana per tutta la durata del viaggio. A rendere ancora più speciale il viaggio saranno le attività di intrattenimento che verranno offerte ai passeggeri grazie alla presenza a bordo di personaggi siciliani quali l’attore Salvo Piparo, Claudio Casisa dei “Soldi spicci”, lo stilista siciliano Alessandro Enriquez e alcuni influencer che racconteranno il viaggio verso la Sicilia.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano dall’assessore regionale delle Infrastrutture, Alessandro Aricò e dall’amministratore delegato di Treni turistici italiani (gruppo Fs), Luigi Cantamessa.

“Il governo regionale – dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani – sta mettendo in campo ogni intervento possibile per supportare tutti quei siciliani, lavoratori o studenti, che per scelta o per necessità vivono nel Nord Italia e desiderano raggiungere i propri cari per trascorrere assieme le festività natalizie. Così, dopo le misure contro il caro voli, che intendiamo rafforzare a breve, abbiamo deciso di sostenere anche questa iniziativa. Sono fiducioso e penso che in molti apprezzeranno questa modalità di spostamento e magari riscopriranno il treno come valido e comodo mezzo di trasporto anche per lunghi viaggi. L’auspicio è di poter ripetere questa esperienza anche in altri periodi dell’anno“.