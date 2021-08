Primo piano Siracusa-Catania, auto si ribalta tra le gallerie Agnone I e Filippella. Interviene elisoccorso di

AUGUSTA – Incidente stradale autonomo con un ferito, poco prima di mezzogiorno, sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo etneo, tra le gallerie Agnone I e Filippella (km 14,900).

L’autovettura ribaltata è una Dacia Duster, alla cui guida c’era un uomo di 53 anni, per il quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del “Cannizzaro” di Catania (nella foto di repertorio in copertina, ndr). Non si conosce ancora la prognosi.

Traffico veicolare provvisoriamente bloccato dagli operatori Anas, sul posto insieme a pattuglie della Polizia stradale di Lentini. Il personale Anas è al lavoro per il “ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile“.