Primo piano Sp1 Augusta-Brucoli, segnalazione sul crepuscolare dell’illuminazione pubblica di

AUGUSTA – Una richiesta di intervento manutentivo al Libero consorzio comunale di Siracusa sull’interruttore crepuscolare dell’illuminazione pubblica che serve la strada provinciale 1 Augusta-Brucoli. La segnalazione al settore Viabilità dell’ex Provincia parte dal movimento civico “Augusta protagonista con Vinciullo“, a firma congiunta del segretario Samuele Roggio, del coordinatore Marco Baudo e della portavoce Ramona Vicchitto.

“Augusta protagonista” è un movimento civico costituitosi a giugno dello scorso anno, sotto l’egida dell’ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo nella veste di responsabile provinciale della Lega Sicilia.

“Questo movimento civico (“Augusta protagonista”), nell’interesse della collettività, segnala alle SS.LL. illustrissime la seguente problematica: l’illuminazione pubblica ubicata lungo la Sp1 Augusta Brucoli, funzionante, in atto, entra in funzione alle ore 00.00 circa per disattivarsi intorno alle ore 10.00 del mattino – scrivono Roggio, Baudo e Vicchitto all’ottavo settore del Libero consorzio comunale – È evidente che l’impianto necessita di un intervento sul crepuscolare al fine di non sprecare energia nelle ore in cui non v’è alcuna necessità (non coprendo, a contrario, le ore in cui necessita). La presente trova fondamento e motivo d’essere sulla circostanza che la suddetta arteria stradale è ed è stata oggetto di gravissimi incidenti stradali, specie nelle ore notturne“.

Ricordiamo che l’importante arteria stradale è diventata di competenza comunale nel tratto tra la rotatoria di ingresso della città e la cosiddetta “salita dei pompieri” (vedi foto di copertina), mentre resta di competenza provinciale nella restante parte. Nel tratto di competenza comunale, sarà oggetto di programmati lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica.