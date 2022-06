Primo piano Un maestro augustano sul podio del festival internazionale bande musicali a Giulianova di

AUGUSTA – Si è svolto dal 31 maggio al 5 giugno a Giulianova, in Abruzzo, il ventiduesimo Festival internazionale di bande musicali e majorettes, che quest’anno tra i protagonisti ha visto il Corpo bandistico “Amici della musica” di Nicolosi diretto dal maestro augustano Carmelo Vinci.

Dopo aver partecipato già nel 2015, l’unica banda siciliana al festival si è presentata con la novità dell’annesso Gruppo majorettes formato da ragazze under 18. Nella giornata del sabato, Vinci ha guidato la sua compagine in parata allo stadio “Fadini”, di sera in scena le majorette e poi la banda è tornata a esibirsi sul palco di piazza Buozzi. Domenica, tutti i gruppi partecipanti hanno sfilato sul lungomare del comune abruzzese e poi ancora in piazza per concludere la serata. Tante le compagini partecipanti, non solo italiane, ma anche dalla Croazia, Repubblica Ceca, fino al Centro America come Honduras e El Salvador.

Con grande soddisfazione, la banda e le majorettes etnee hanno ottenuto rispettivamente il secondo posto nella categoria “Banda sinfonica” e il primo posto nella categoria “Majorettes migliori costumi” (vedi foto di copertina).

La gioia del presidente dell’associazione musicale Carmelo Mazzaglia e del direttore Carmelo Vinci, come riferiscono congiuntamente, è stata “immensa e indescrivibile, anche perché con orgoglio, dopo mesi di prove e di esercitazioni di sfilata, ha visto ripagato il lavoro musicale con brani originali di media difficoltà e le coreografie con costumi che hanno richiamato i colori del tricolore nazionale“.

Quale ulteriore riconoscimento per Vinci, ha diretto nella cerimonia di chiusura tutte le bande presenti sul palco per l’esecuzione della marcia di Radetzky e dell’Inno di Mameli, con plauso della commissione giudicante e della piazza gremita. Il maestro augustano e la sua banda, tornati a Nicolosi, si preparano adesso alla stagione musicale estiva, che li vedrà esibirsi in tante piazze in particolare del Catanese e del Siracusano.