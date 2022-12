Primo piano Un presepe da Augusta tra i “100” in Vaticano di

AUGUSTA – “Una luce nella notte” è il titolo del presepe in stile siciliano, opera dell’augustano Luca Musumeci, esposto nella mostra internazionale d’arte presepiale “100 presepi in Vaticano“, in piazza San Pietro. La mostra, giunta alla sua quinta edizione e promossa dal Dicastero per l’evangelizzazione, è stata inaugurata nel pomeriggio dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata, e resterà visitabile gratuitamente fino a domenica 8 gennaio.

All’inaugurazione, presieduta dall’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero, e dall’arcivescovo Ireinej Bilik, canonico della Basilica di Santa Maria Maggiore, hanno presenziato una rappresentanza dell’ambasciata dell’Ucraina, che ha animato l’evento con canti tradizionali, l’ambasciata di Taiwan e la banda musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana.

Sono circa 120 le opere esposte quest’anno, provenienti da varie regioni italiane e da Ucraina, Taiwan, appunto, Guatemala, Venezuela, Malta, Croazia, Slovenia, Slovacchia e Ungheria. Tra le varie opere esposte, sotto il colonnato del Bernini di piazza San Pietro, c’è quindi spazio per Augusta: un presepe artistico in stile siciliano, realizzato dal ventottenne Luca Musumeci (vedi collage di copertina). Una scena semplice, ma ricca di dettagli che rimandano alla tradizione locale.

La scena si compone infatti di un antico caseggiato che si arrocca a una grotta. L’edificio si apre, al piano terra, mostrando una vecchia cucina siciliana: a “tannura”, sulla cui brace è poggiata una pentola; spicchi di zucca appena tagliata e pronta per essere bollita; un tavolo con piatti, posate, pane, scamorza e un vassoio di olive condite; una mensola con una boccia di olive ed un cesto colmo di agrumi. Sopra i fornelli è appeso u “crivu”, e una finestra si spalanca verso la grotta. La proprietaria della casa è affacciata, e osserva con gioia la nascita del Bambino. La tavola è apparecchiata per tre persone: lei attende che Maria e Giuseppe addormentino il Figlio, nella mangiatoia, per entrare e rifocillarsi in sua compagnia. Nella grotta, illuminata da un’abbagliante luce bianca, riposa Gesù, avvolto da un bianco lenzuolo dalle mani di Maria. Una gallina è accovacciata in un cesto, covando le sue uova. Una finestra, nella grotta, si apre verso il paesaggio notturno. In balcone è appeso il bucato, e alcuni gatti animano la scena. Non manca la vegetazione mediterranea: agavi, fichidindia e palme. È arroccato alla sinistra della grotta un casotto adibito a forno. Ogni elemento presente nella scena è stato realizzato da Musumeci: dagli oggetti, alla vegetazione, alle statuine dei personaggi e degli animali.

La mostra allestita in piazza San Pietro è visitabile gratuitamente, tutti i giorni fino all’8 gennaio prossimo, dalle ore 10 alle ore 19,30 (orario continuato), mentre nei giorni 24 e 31 dicembre dalle ore 10 alle ore 17. Pubblichiamo qui di seguito il video sul presepe augustano esposto in Vaticano, prodotto dall’autore, nel quale è possibile osservare i dettagli summenzionati.