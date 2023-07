Primo piano “Una gita a…” Augusta, sulla storica Settimana Enigmistica di

AUGUSTA – Augusta a sorpresa sul più diffuso e noto settimanale in Italia, “La Settimana Enigmistica“, che ha una tiratura stimata tra le 800mila e il milione di copie.

La città fa bella mostra di sé nella pagina 21 dell’ultimo numero (giovedì 6 luglio) del celebre periodico dedicato a parole crociate e rebus, che va in stampa dal 1932 ed è acquistabile anche all’estero.

Augusta è stata selezionata per il gioco “Una gita a…“, per il quale i lettori sono invitati a suggerire le successive località inviando foto e descrizione dei luoghi di interesse. Sei immagini fanno da contorno al cruciverba e ne costituiscono anche altrettante parole da inserire o scoprire nella griglia in orizzontale.

Si tratta della Porta spagnola, del palazzo di città (municipio), del canale di Brucoli, del Castello svevo, della chiesa Madre (Duomo) e del Faro Santa Croce.