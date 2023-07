Primo piano Augusta, maturità 2023, ecco i centisti del Liceo “Megara” di

AUGUSTA – L’anno scolastico appena concluso al Liceo “Megara”, con i suoi indirizzi di studio (classico, scientifico, linguistico, scienze umane), vede ventuno studenti conseguire l’ambito traguardo del massimo punteggio agli esami di Stato, pari a cento centesimi.

Dopo quattro anni difficili, di continui riadattamenti dettati dall’andamento dell’emergenza pandemica, l’esame è ritornato alle modalità organizzative preesistenti, con tutte le incognite e le incertezze che di norma accompagnano lo svolgimento delle prove. In particolare, il ripristino della commissione mista con docenti esterni ha dato modo a tutti i neo diplomati di quest’anno di cimentarsi con un ulteriore elemento di difficoltà, di poter dare dimostrazione di maturità e di capacità di resilienza dinanzi all’imprevisto.

A tutti i liceali che hanno concluso il ciclo della scuola secondaria di secondo grado giungono le congratulazioni del dirigente scolastico Renato Santoro: “Complimenti a quanti hanno affrontato con successo l’esame e i migliori auguri per i centisti per aver messo a frutto perseveranza e dedizione nello studio“.

Qui di seguito l’elenco dei “centisti”, insieme alle preferenze espresse per gli studi universitari e i possibili sbocchi lavorativi, comunicati dalla scuola.

In nove hanno conseguito il voto di 100 con lode: Maria Elena Arrigo (Giurisprudenza) e Sara Licciardello (Medicina) della 5ªA liceo scientifico, Carlo Lodin (Ingegneria biomedica, lavorare nella ricerca) e Vincenzo Spinali (Matematica alla Scuola superiore di Catania) della 5ªB liceo scientifico, Chiara Mariavittoria Santina Cugnetto (Facoltà di Medicina e Chirurgia) e Alessia Pasqua (Medicina) della 5ªC liceo scientifico, Giulia Blandino (Lettere moderne presso l’Università di Catania) della 5ªA liceo linguistico, Giulia Farhat (Economia) e Lorenzo Francesco Seguenzia (Accademia Guardia di Finanza o Medicina) della 5ªB liceo linguistico.

Gli altri dodici diplomati con 100 sono: Lorenzo Di Mare (Facoltà di Scienze politiche internazionali all’Università di Catania) e Sara Romeo (Facoltà di Medicina e Chirurgia) della 5ªA liceo classico, Alessia Damiata (Fisica), Federico Garrisi (Ingegneria informatica), Fulvio Francesco Perata (Scienze tecnologiche), Francesco Tringali (Ingegneria industriale) della 5ªA liceo scientifico, Alessio Salvatore Barbarino (Professioni sanitarie – Fisioterapia), Chiara Di Mare (Psicologia), Arianna Pedone (Studi umanistici), Luigi Maria Lucio Pitari (Ingegneria informatica – regia video) della 5ªB liceo scientifico, Giorgia Randazzo (Ambito sanitario o scientifico) della 5ªA liceo linguistico, Gaia Scala (Medicina) della 5ªB liceo linguistico.

“Come si evince da questi dati – si legge nella nota a margine del Liceo “Megara” – la maggior parte degli studenti ha già formulato un chiaro progetto per il futuro e proseguirà negli studi universitari nelle diverse facoltà degli atenei italiani, una piccola percentuale si indirizzerà al mondo del lavoro oppure verso altre attività formative. Ben orientati nella scelta del percorso universitario anche in virtù delle tante iniziative messe in campo dal nostro Liceo, alcuni dei nostri neodiplomati hanno già superato i test di accesso per le facoltà a numero chiuso e molti altri ancora si metteranno alla prova entro il prossimo mese di settembre. Felici dei bei risultati già conseguiti, rinnoviamo per tutti i diplomati 2023 l’augurio di poter realizzare i propri desideri, quanto di meglio sia possibile sperare per ciascuno“.