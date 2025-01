Primo piano Urbanistica Augusta, il deputato regionale Gilistro: “Documenti in esame, Regione deciderà se avviare l’ispezione” di

AUGUSTA – Un’ispezione della Regione in materia urbanistico-edilizia nei confronti del Comune di Augusta, su alcuni piani di lottizzazione e insediamenti commerciali, non è ancora esclusa. Lo rende noto il deputato regionale del Movimento 5 stelle, Carlo Gilistro, al termine dell’audizione in commissione Ambiente all’Ars da lui richiesta.

“Entro la fine di febbraio o al massimo a metà marzo – dichiara il parlamentare regionale siracusano – la Regione completerà l’esame dei documenti ricevuti dal Comune di Augusta e contestualmente deciderà se avviare o meno l’ispezione sulla serie di atti di indirizzo prodotti dall’amministrazione comunale volti alla realizzazione di piccoli e grandi centri commerciali e grandi insediamenti residenziali in aree che vengono ritenute di dubbia utilizzabilità, nelle more dell’approvazione del Prg“.

“I dirigenti del dipartimento Ambiente della Regione presenti in commissione sono stati chiari – aggiunge Gilistro – A breve l’esame della documentazione inviata dal Comune sarà completata e con il quadro completo sarà deciso se inviare gli ispettori o meno. Questa audizione è stata importante per accendere luci e per fare chiarezza, per salvaguardare la cittadinanza, ma anche garantire gli imprenditori che tutto avvenga nella piena legalità e non si facciano passi falsi con procedure che poi potrebbero causare danni economici e procedure legali lunghe e costose. Bisogna sempre ricordare che la trasparenza e la legalità sono irrinunciabili per il futuro delle prossime generazioni“.

All’audizione palermitana hanno partecipato anche i consiglieri comunali del M5s, Roberta Suppo e Uccio Blanco, e i consiglieri del Pd, Milena Contento e Giancarlo Triberio.

“La difesa del territorio – dichiara contestualmente la consigliera pentastellata Suppo – è un dovere che abbiamo verso i nostri concittadini, specie quando si prospettano non conformità come quella della mancata osservazione della fascia di rispetto tra il cimitero e il supermercato Lidl in costruzione. Garantire il rispetto delle normative è essenziale per tutelare la comunità e assicurare uno sviluppo coerente del territorio“.

La procedura per l’accertamento ispettivo, a seguito di istanze rispettivamente di associazioni ambientaliste e dei summenzionati consiglieri comunali d’opposizione, era stata avviata dalla Regione lo scorso 17 luglio con provvedimento di incarico a tre funzionari regionali (qui l’articolo di allora per approfondire). Poi l’atto venne revocato alcune settimane dopo per dare il tempo all’ente locale di inviare nuovamente la documentazione richiesta, sanando una “incomprensione dovuta a un problema tecnologico“, come riferì il sindaco Giuseppe Di Mare.