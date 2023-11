Primo piano Zampognari di Sicilia, il primo censimento è opera di un augustano di

AUGUSTA – Sono stati censiti, nell’arco degli ultimi tre anni, gli zampognari di Sicilia, più precisamente i suonatori di “ciaramedda” siciliana nella regione, di cui 398 risultano in attività. A promuovere e realizzare l’iniziativa, anche con una pubblicazione fresca di stampa (“Zampognari di Sicilia”, appunto), è l’augustano Emanuele Di Grande, giovane appassionato dell’arcaico strumento musicale a fiato a tal punto da diventarne di fatto ambasciatore in città.

Di Grande, suonando già percussioni, trombone e basso tuba nella banda musicale cittadina “Federico II”, di cui è attualmente il presidente, si è approcciato da autodidatta allo studio prima della cornamusa e quindi della zampogna.

A gennaio del 2021 ha dato il via al censimento, utilizzando la rete di collegamenti con diversi suonatori veterani della tradizione con il supporto del gruppo Facebook “Zampognari di Sicilia”, da lui creato. Ciò ha innescato “un inaspettato passaparola che ha fatto sì che tantissimi suonatori – ci riferisce Di Grande – mi contattassero per essere inseriti nel censimento, desiderosi che la loro storia, che spesso percorre diverse generazioni, non andasse perduta“.

“Sono state le conversazioni telefoniche con gli anziani suonatori le più emozionanti – racconta – storie di persone che per tutta la vita hanno suonato con devozione specialmente nel periodo della novena di Natale, rievocando ricordi di un mondo più genuino fatto di semplici ma alti valori umani“.

L’opera di censimento, conclusa l’11 novembre scorso dando alle stampe il volume impaginato, annovera tutti gli zampognari di Sicilia del presente e del passato, raggruppati e collocati ognuno nella propria provincia e città o frazione. Un volume autoprodotto ricchissimo di foto antiche e recenti, rilegato con ago e filo da un artista della stampa, Vincenzo Panebianco.

“È dedicato ai tutti i ciaramiddari di Sicilia e alla mia famiglia – conclude Emanuele Di Grande – Un particolare ringraziamento a tutti gli amici zampognari che hanno condiviso con me le loro storie e il loro prezioso sapere, rendendo possibile questo lavoro, e un grandissimo grazie infine al mio amico Roberto Mignosa per l’aiuto tecnico nell’impaginazione“.

“Nel fortunato rinascimento delle tradizioni riguardanti il mondo degli zampognari – auspica – mi auguro di aggiornare tra qualche anno il censimento con tantissimi nuovi giovani suonatori pronti a tramandare il suono di questo meraviglioso strumento arcaico che affonda le sue origini nella notte dei tempi“.

Il volume sarà distribuito in occasione di prossimi raduni dei “ciaramiddari” nelle varie località siciliane, tra cui quello che ad Augusta, ideato dallo stesso Di Grande e organizzato dalla Società augustana di storia patria, si terrà per la terza edizione in un giorno pre-natalizio.