Augusta, Giornata mondiale della filosofia celebrata da “Nuova Acropoli”

AUGUSTA – Nell’elegante cornice del salone di rappresentanza del palazzo di città, lo scorso sabato pomeriggio, la sezione cittadina di “Nuova Acropoli” ha reso omaggio alla filosofia, nella stessa settimana in cui si è celebrata la giornata mondiale dedicata. L’incontro pubblico ha avuto per titolo “Filosofia in azione. Pensieri che diventano gesti, gesti che trasformano il mondo”.

“C’è un tempo per farsi domande, un altro per riflettere, dialogare. Poi ci servono risposte e chiarezza, perché alla fine bisogna trovare le forze e agire!”. Così ha esordito Adriana Pricone, presidente di “Nuova Acropoli” di Augusta. “Cosa succede se saltiamo il tempo delle domande, della riflessione e del dialogo? Vengono meno il confronto e la ricerca, potremmo rischiare di scadere nella banalità, nel fanatismo o di rimanere nell’ignoranza”, ha sottolineato.

Attraverso una fitta interazione con il pubblico presente, anche con l’espediente dei test, Adriana Pricone ha spiegato le tre fasi che precedono la cosiddetta “azione consapevole“: domande, riflessioni, risposte. Secondo quanto esposto dalla relatrice, la meta di questo percorso è anche un punto di partenza: valutare la filosofia come strumento pratico di vita, strumento che avendo fornito risposte, spinge verso l’azione consapevole per migliorare la propria vita e il mondo circostante.

Un punto di vista che ha fatto luce sul nesso tra filosofia e volontariato, ulteriore aspetto che caratterizza l’associazione internazionale, ricordando in tal caso che “non si tratta solamente di ecologia, azioni umanitarie, protezione civile, cittadinanza attiva: provare a vivere dei principi dopo averli profondamente ricercati e riflettuti, vuol dire imparare un altro modo di stare al mondo, con un più ampio respiro e una visione che di mondo ne abbraccia molto di più“.

“E quando incontrerete un filosofo, ve ne accorgerete! – ha concluso Pricone – perché se un medico è anche un filosofo, vi curerà umanamente e non solo farmacologicamente, un professionista che è anche un filosofo è un professionista efficiente che svolge la sua professione con amore e senso del dovere, un insegnante filosofo non si limiterà a insegnare la sua materia, ma trasmetterà anche curiosità e meraviglia“.