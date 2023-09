Primo piano Zes unica per il Sud al via l’1 gennaio 2024. Struttura di missione a Roma al posto dei commissari straordinari di

AUGUSTA – Con il decreto “Sud”, approvato ieri dal Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni, le attuali otto Zone economiche speciali (Zes), tra cui quella della Sicilia orientale che riguardava anche Augusta, confluiranno in un’unica Zes per il Mezzogiorno.

Diventerà realtà l’1 gennaio 2024 riunendo le Zes di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e, appunto, Sicilia.

Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa a Roma dal ministro Raffaele Fitto, “il costo della riorganizzazione della governance è inferiore al costo delle attuali otto strutture di governance delle Zes“, arrivando comunque all’obiettivo di garantire “importanti semplificazioni nelle autorizzazioni e nell’uso delle risorse della fiscalità“.

Le due Zes siciliane erano state istituite tre anni fa dal governo Conte in accoglimento della proposta del governo regionale, ricomprendendo in quella della Sicilia orientale tra l’altro il quadrilatero industriale, il porto di Augusta e l’interporto di Melilli (vedi immagine di copertina). Solo a gennaio dello scorso anno si arriva alla nomina dei rispettivi commissari straordinari da parte del governo Draghi, segnatamente il professore universitario catanese Alessandro Di Graziano per la Zes della Sicilia orientale.

Secondo quanto dispone il decreto “Sud”, gli otto commissari straordinari vengono sostituiti da una Struttura di missione, istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri, con il compito prioritario di predisporre, dopo aver consultato le Regioni interessate, il Piano strategico della Zes unica di durata triennale.

I benefici economici delle Zes furono definiti in linea generale, diversi anni prima, dal decreto legge “Mezzogiorno” (numero 91 del 2017). Prevedono notevoli incentivi fiscali più credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni di euro e un consistente regime di semplificazioni da stabilire attraverso appositi protocolli e convenzioni. Inoltre prevedono un’accelerazione dei tempi procedimentali per garantire l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico) alle imprese insediate nelle aree interessate.