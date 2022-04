Primo piano 170° Polizia di Stato, encomio solenne per ispettore del commissariato di Augusta di

AUGUSTA – La Polizia di Stato celebra oggi il 170° anniversario della sua fondazione. A Siracusa la cerimonia si è tenuta al Castello Maniace, presieduta dal questore Gabriella Ioppolo. Tra gli encomi solenni, quello all’ispettore Arabella Lo Re, attualmente in servizio al commissariato di Augusta (vedi foto di repertorio in copertina) diretto dal commissario capo Marco Naccarato.

L’iniziativa aretusea è stata preceduta alle 9 dalla deposizione di una corona di fiori, da parte dello stesso questore e del prefetto Giusi Scaduto, dinanzi alla stele in onore dei caduti della Polizia di Stato, che si trova all’ingresso della Questura. Poi, a partire dalle 11, le celebrazioni nel castello federiciano in Ortigia.

Nel suo discorso, il questore Gabriella Ioppolo ha annunciato che lascerà la guida della Questura aretusea, dopo cinque anni di servizio, per l’imminente trasferimento alla Questura di Messina, sua città natale. Ha quindi affidato a un video di una decina di minuti il consueto bilancio dell’operato della Polizia di Stato nel territorio aretuseo. A seguire, sono stati conferiti i riconoscimenti al personale della Polizia di Stato in servizio in provincia di Siracusa.

Per quanto riguarda l’encomio solenne all’ispettore Arabella Lo Re, 52enne, attualmente al commissariato di Augusta, riguarda un servizio effettuato a Catania nel maggio del 2017 quando operava per il gabinetto regionale della polizia scientifica. Durante un sopralluogo in un palazzo fatiscente, eseguito spingendosi oltre il proprio dovere, il pavimento del secondo piano cedette, facendo precipitare la poliziotta al suolo del piano sottostante e causandole delle lesioni.