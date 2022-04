Primo piano Augusta, Settimana santa, la banda musicale torna protagonista e con tre novità di

AUGUSTA – La banda musicale cittadina è tornata protagonista con la ripartenza delle processioni e delle feste religiose, coincise con la Domenica delle Palme che segna pure l’avvio della Settimana santa in corso. Un giorno della Palme di grande speranza anche per il ricambio generazionale del corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, rifondato nel 2008.

Infatti, tre nuovi musicisti sono entrati a far parte dell’organico che adesso annovera trenta elementi, tra giovani frequentanti le scuole superiori cittadine, studenti universitari, professionisti e docenti.

Si tratta del giovanissimo Matteo Galofaro, 10 anni, al tamburo, “figlio d’arte” essendo il papà Gaetano il direttore della banda, di Federica Barillà, 14 anni, al flauto e del 22enne Domenico Di Mare all’euphonium (nella foto all’interno).

“Siamo contenti di poter riprendere appieno l’attività dell’associazione dopo due anni di stop, in cui è stato veramente difficile tenere unito il gruppo, per via delle restrizioni, per non esserci potuti incontrare in presenza“, ci riferiscono congiuntamente il presidente del corpo bandistico Emanuele Di Grande e il direttore artistico Gaetano Galofaro.

“Ne abbiamo risentito – affermano all’unisono – ma per fortuna l’amore per le tradizioni della nostra città ha fatto sì che ci trovassimo pronti al ritorno delle processioni“.

(Nella foto di copertina: Banda musicale per la processione della confraternita dell’Annunziata, Martedì santo 2022)