Guardia di finanza, per l’augustana Zerbito nuovo incarico al nucleo di polizia economico finanziaria di Roma

AUGUSTA – Il capitano delle Fiamme gialle Francesca Zerbito, augustana di 37 anni, dopo quasi quattro anni lascia il comando della Tenenza di Acireale. La attende il Nucleo di polizia economico finanziaria (Pef) di Roma.

Zerbito, che aveva assunto il comando ad Acireale il 21 ottobre del 2019 (vedi foto di repertorio in copertina), è nata e cresciuta ad Augusta, è laureata in Giurisprudenza e aveva fatto rientro in Sicilia al termine di una prestigiosa esperienza operativa maturata a Firenze, al comando di una sezione operativa del 2° Nucleo operativo metropolitano. In precedenza aveva prestato servizio nel Nucleo di polizia economico finanziaria di Genova.

Adesso l’incarico nella capitale, mentre al comando della Tenenza di Acireale le succede il capitano Agnese Santini.