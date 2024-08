Primo piano A Brucoli evento Polstrada per la guida responsabile, con pullman e Lamborghini Huracán di

AUGUSTA – Per la campagna itinerante “E… state con noi 2024” della Polizia stradale, nella serata di sabato 10 agosto stazioneranno all’interno della Ztl del borgo marinaro di Brucoli il “pullman azzurro“, che trasporta a bordo un simulatore di guida in stato di ebbrezza, e una Lamborghini Huracán (nella foto di repertorio in copertina) in dotazione. È tra le iniziative della Polizia di Stato volte a promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile.

A bordo del pullman saranno fruibili una sorta di aula multimediale con un simulatore di guida che riproduce fedelmente gli effetti della guida in stato di ebbrezza alcolica, nonché tappetini interattivi da percorrere dopo avere indossato appositi “occhiali esperienziali” che producono sintomi assai simili a quelli derivanti da sonno, alcol o droghe. Non mancano filmati dedicati alla sensibilizzazione per la sicurezza alla guida.

Sarà presente a Brucoli anche una rappresentanza della Questura di Siracusa, i cui operatori, insieme ai colleghi della Polstrada, offriranno supporto e chiarimenti a coloro che vorranno sperimentare le suddette simulazioni. “Un momento importante – si legge nel comunicato della Questura – un segnale di attenzione al territorio della provincia da parte della Polizia di Stato ed un’occasione per promuovere la cultura della sicurezza“.

Sempre a Brucoli, alle ore 21, per il cartellone comunale “Augusta d’estate“, è altresì in programma sul palco di piazza del Castello aragonese lo spettacolo musicale “The Time Machine Project“.