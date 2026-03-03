Primo piano Augusta, allarme truffa: finti poliziotti convocano al commissariato per colpire le abitazioni di

AUGUSTA – Un nuovo allarme truffe arriva direttamente dai canali social ufficiali della Questura di Siracusa. Intorno alle 14,30 di oggi, martedì 3 marzo, è stato diffuso un avviso rivolto in particolare ai cittadini del territorio di Augusta.

Nel messaggio si legge: “Attenzione alle truffe: in queste ore finti poliziotti convocano al Commissariato di Augusta ignari utenti e, accertata l’assenza di questi ultimi da casa, tentano di derubare le vittime che si erano allontanate dal loro domicilio per ottemperare alla falsa convocazione“. L’invito è accompagnato dagli hashtag “attenzione alle truffe” e “non facciamoli intrufolare“.

Il meccanismo segnalato è particolarmente insidioso: i malintenzionati si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine e contattano telefonicamente le potenziali vittime, invitandole a presentarsi con urgenza presso il commissariato ai giardini pubblici. Una volta verificata l’assenza dei proprietari dall’abitazione, entrerebbero in azione per tentare il furto.

La Questura richiama pertanto alla massima prudenza e ricorda che eventuali comunicazioni ufficiali non avvengono con modalità improvvisate o tali da indurre i cittadini ad allontanarsi immediatamente dalla propria abitazione senza adeguate verifiche.

In caso di telefonate sospette, è consigliabile interrompere la conversazione e contattare direttamente il numero unico di emergenza 112 per accertare l’autenticità della richiesta.