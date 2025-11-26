Primo piano A Napoli la “Guida chef di pizza stellato” premia Pippo e Lino Paolini di

AUGUSTA – Riconoscimento nazionale per la famiglia Paolini nella seconda edizione della Guida Chef di pizza stellato, che il 24 novembre ha tenuto la cerimonia ufficiale al celebre “Castello delle Cerimonie” di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli.

Durante l’evento, la giuria della Guida ha conferito il premio alla carriera a Pippo Paolini, 70 anni, maestro pizzaiolo che vanta una serie di titoli mondiali ottenuti tra il 1999 e il 2001 a Salsomaggiore Terme (Parma): campione del mondo nel 1999 e nel 2001 per il gusto, e nel 2000 nella categoria pizza acrobatica. La motivazione ufficiale del riconoscimento ne ha sottolineato “l’impegno nel portare in Brasile la cultura della pizza e la dedizione, sua e della famiglia, all’arte bianca“.

La stessa cerimonia ha visto protagonista anche Lino Paolini, 44 anni, figlio di Pippo e maestro pizzaiolo a sua volta affermato, già vincitore della Coppa del mondo 2017 a Fiuggi (Frosinone). A lui la Guida ha assegnato le “3 stelle blu”, la massima valutazione per la qualità della pizza prevista dalla pubblicazione, che comparirà nell’edizione 2026.

Pippo Paolini, Lino e l’altro figlio Armando (46 anni, contitolare dell’attività) sono siracusani di origine ma da decenni radicati ad Augusta. Fu proprio Pippo, nel lontano 1979, ad avviare in città la storica attività di ristorazione di famiglia, alla quale negli anni si sono aggiunti i due figli.

Nella foto di repertorio, da sinistra: Lino, Pippo e Armando Paolini

La pizzeria augustana dei Paolini è stata selezionata dalla Guida Chef di pizza stellato insieme a una ventina di realtà siciliane presenti nell’edizione 2026, scelta effettuata su un totale di oltre duecento candidature solo nell’Isola.

La Guida Chef di pizza stellato è una pubblicazione recente dedicata ai maestri pizzaioli, ideata dallo chef napoletano Vincenzo Varlese e giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Assegna proprie “stelle blu” ai professionisti del settore sulla base di verifiche in loco e un circuito di eventi e selezioni internazionali.