Primo piano Adsp Augusta, sindaci Di Mare e Gianni con gli operatori sul neo presidente: “Capace di importanti risultati” di

AUGUSTA – Con decreto di nomina firmato dal ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini, l’11 marzo, l’ingegnere messinese Francesco Di Sarcina (nella foto di copertina) è il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, che ha competenza sui porti di Augusta e Catania, chiudendo un commissariamento lungo tredici mesi. Sia dai sindaci di Augusta e Priolo Gargallo, dalle due associazioni di operatori portuali, nonché dalla maggioranza politica locale, si leva un coro unanime di positiva accoglienza.

Questo pomeriggio, giunge agli organi di informazione la nota sottoscritta dal sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, dal sindaco di Priolo Pippo Gianni, e dai presidenti di Assoporto Augusta e Unionports maritime cluster, rispettivamente Marina Noè e Davide Fazio.

“Prendiamo atto con piena soddisfazione della nomina dell’ing. Di Sarcina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale – scrivono i due sindaci e i due rappresentanti di operatori portuali – Avevamo chiesto di fare presto e oggi possiamo dire felici che finalmente si è ricostituita la governance portuale, superando il lungo periodo di incertezza che aveva fatto di Augusta e Catania l’ “anomalia” dell’intero Sistema portuale nazionale. Rappresentiamo grande riconoscenza al presidente della Regione, Nello Musumeci, per il costante coinvolgimento e la grande considerazione avuta nei confronti del nostro Porto“.

“Siamo dunque oggi molto orgogliosi di accogliere nella nostra città un professionista che, come è noto, ha speso, con passione, la sua carriera nel settore portuale, connotandosi per la sua serietà e profonda conoscenza della materia, capace di importanti risultati a Messina come a La Spezia – sottolineano – Questa nomina per noi rappresenta un importante riconoscimento, la prova che solo attraverso l’unità di intenti tra attori principali, interessati e responsabili, si può pensare di scrivere il futuro di un territorio. Oggi più che mai la realizzazione di progetti importanti, che siano capaci di traguardare gli obiettivi della transizione energetica e dei cambiamenti nel trasporto marittimo, passa per un’intensa e intelligente collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale e di programmazione“.

“Rivolgiamo, quindi, all’ing. Di Sarcina gli auguri per l’incarico e gli auspici di un proficuo lavoro, confermando la massima disponibilità alla collaborazione e interazione per accelerare gli iter che contribuiscano a sviluppare il Porto e la Città – concludono – Adesso insieme, bisogna addivenire ad una realtà territoriale unita e dotata delle migliori risorse umane e, come tale, capace di affrontare la “messa a terra” degli strumenti produttivi e delle risorse economiche in dotazione“.

Dalla maggioranza politica che sostiene il sindaco Di Mare, il primo a esprimersi sulla nomina, entusiasticamente, era stato proprio l’11 marzo il consigliere Marco Niciforo (lista “Augusta 2020”), definendo Di Sarcina “una figura di altissimo profilo morale e professionale, un siciliano, un manager, una persona all’altezza del ruolo“, a suo dire corrispondente all’ “identikit tracciato da questa amministrazione comunale per l’individuazione dell’uomo giusto, condizione imprescindibile per ottenerne il placet“. Se, per Niciforo, il sindaco Di Mare è stato il “vero kingmaker dell’operazione“, per i due colleghi di maggioranza Margaret Amara e Biagio Tribulato (lista “Attiva mente”) si è trattato di un “risultato ottenuto con impegno dal nostro sindaco“.

Ieri hanno fatto eco, con una nota congiunta, i tre movimenti civici di maggioranza della federazione “#perAugusta“, di cui è portavoce Giovanni Camardo, riunendo le liste “CambiAugusta” con i coordinatori Elena Cimino e Aldo Cimino, “Destinazione futuro” con i coordinatori Andrea Lombardo (consigliere comunale) e Federica Giangrande, “100 per Augusta” con i coordinatori Paolo Trigilio (consigliere comunale) e Aurelia Lo Giudice. “Una nomina di alto profilo quella dell’ing. Di Sarcina con un importante curriculum nel campo della portualità e che ha dato modo sin dalle sue audizioni avvenute al Parlamento di avere idee chiare e che ci sentiamo di condividere in toto – hanno affermato – Alla amministrazione cittadina va il merito di aver tracciato delle indicazioni che di fatto sono state recepite“.