Primo piano All’augustano colonnello Lucca premio nazionale “Aquila d’argento” di

AUGUSTA – È stato assegnato a un augustano, il colonnello Massimo Lucca, il Premio nazionale “Aquila d’argento”. La manifestazione si è svolta lo scorso 6 dicembre, al Palazzo del Senato di Misterbianco (Catania), promossa da Carmen Arena, artista e presidente della “Accademia d’arte etrusca”, che premia ogni anno persone ed enti che si siano particolarmente distinti nei vari settori della vita sociale.

Per la categoria “Forze armate” è stato premiato, tra gli altri, il colonnello Lucca, comandante del Centro documentale Esercito, già Distretto militare, di Catania, con la seguente motivazione: “Per l’impegno profuso durante le missioni internazionali nel portare avanti gli alti valori della pace”.

Particolarmente toccante è stato l’intervento dell’augustano, quando ha dedicato il premio ai caduti italiani nelle missioni internazionali di pace, che lo hanno visto personalmente in prima linea in Bosnia, Kosovo, Libano e Afghanistan. Con l’occasione, un trombettiere ha suonato il silenzio che il pubblico ha ascoltato rispettosamente in piedi.

Hanno condotto la cerimonia Roberto Fatuzzo e Anastasia Distefano, coadiuvati da Rosita Sapienza (nella foto di copertina insieme al colonnello Massimo Lucca). Con vari momenti di intrattenimento, come le poesie di Mariangela Torrisi, il canto di Nicole Santonocito, la chitarra di Alfio Calì e il tango con Marta Limoli e Cosimo Stefano Coricciati.