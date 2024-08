Primo piano Applausi per l’augustano Vinci al concerto estivo della banda di Nicolosi, che dirige da 10 anni di

AUGUSTA – Agosto ha regalato un nuovo successo di pubblico al Corpo bandistico “Amici della musica – Aps” di Nicolosi (Catania), guidato dal maestro augustano Carmelo Vinci che ha celebrato così i dieci anni alla direzione artistica della banda.

Con un repertorio estremamente vario, da Gioacchino Rossini e Giacomo Puccini (nell’anno del centenario della morte), ai Coldplay, passando per Ennio Morricone e i Bee Gees, si è svolto sabato 3 agosto, al Parco Anselmi (villa comunale) di Nicolosi, il tradizionale concerto d’estate nel cartellone di eventi organizzati dal comune etneo.

La banda “Amici della musica – Aps”, da anni, rappresenta un fiore all’occhiello della comunità nicolosita, avendola spesso onorata esibendosi in altri comuni siciliani, come ad Augusta in occasione dell’ultima edizione della Marisicilia Cup, e perfino fuori regione nell’ambito di importanti eventi per bande musicali.

Soddisfazione è stata espressa dal maestro Vinci per “l’ottima riuscita del repertorio messo in atto per l’occasione ed eseguito magistralmente dal gruppo strumentale“, sottolineando “il lavoro e la notevole crescita che la banda ha fatto proprio quest’anno in cui ricorre il decennale della direzione artistica affidata al sottoscritto“.

Il presidente del sodalizio musicale, Carmelo Mazzaglia, dopo i dovuti ringraziamenti, ha evidenziato un prossimo impegno che vedrà la banda, nel mese di settembre, effettuare una registrazione di brani musicali a contatto con la natura, per la pubblicazione online, a conclusione di “un progetto sulla transizione ecologica approvato dal Ministero con i fondi del Pnrr, da unica formazione siciliana avente i requisiti richiesti dal bando di partecipazione“. Ennesimo motivo d’orgoglio anche per il musicista augustano.