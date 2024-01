Primo piano Asp Siracusa, Alessandro Caltagirone designato nuovo direttore generale di

SIRACUSA – Arriva l’ufficialità dal governo regionale. L’ingegnere Alessandro Caltagirone è stato designato nuovo direttore generale dell’Asp di Siracusa, ma a partire dal primo febbraio guiderà l’Azienda nella qualità di commissario straordinario, nelle more del completamento dell’iter di nomina.

La giunta presieduta da Renato Schifani ha assegnato questa sera i direttori generali alle strutture sanitarie regionali, recependo i nominativi proposti dall’assessore della Salute, Giovanna Volo, così come previsto dalla normativa vigente, attingendo dalla rosa dei 49 idonei stilata sulla base delle valutazioni della commissione di selezione.

Per completare l’iter manca il parere della commissione Affari istituzionali dell’Ars, ma i designati si insedieranno già domani nella qualità di commissari straordinari.

Alessandro Caltagirone, messinese classe 1971, ingegnere nucleare con master in management delle aziende sanitarie e socio-assistenziali, era da un lustro al vertice dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta.

Fa il percorso inverso Salvatore Lucio Ficarra, che da commissario straordinario uscente a Siracusa andrà a dirigere l’Asp nissena.

“Abbiamo definito i nuovi assetti della sanità in Sicilia nei tempi che avevamo stabilito – evidenzia nel comunicato stampa serale sulle nomine il presidente della Regione, Renato Schifani – È un altro impegno rispettato, così come quello relativo alle selezioni per il ruolo di direttori sanitari e amministrativi che dovranno affiancare i nuovi manager. La giunta ha scelto figure qualificate sul piano della professionalità per la guida delle aziende e degli ospedali. I neo manager dovranno gestire la delicata fase che il sistema sanitario regionale si accinge a vivere, in attuazione delle linee che il governo intende imprimere per rendere il settore più moderno, efficiente, sostenibile economicamente e, soprattutto, sempre più attento ai cittadini. Una sanità che curi, ma soprattutto si prenda cura dei pazienti. Stiamo portando avanti un importante lavoro per il completamento di strutture ospedaliere attese ormai da anni, per l’abbattimento delle liste d’attesa e per la razionalizzazione della rete sanitaria, affrontando anche le questioni legate al personale medico e ausiliario. Un’opera che richiede lo sforzo sinergico del governo e dei manager per garantire ai siciliani, al pari dei cittadini di altre regioni, una sanità di alta qualità e che consenta loro di curarsi nel migliore dei modi nella loro terra“.