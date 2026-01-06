Primo piano Augusta, rotatoria vie Zuppello-Borsellino, accordo sugli espropri: 100mila euro per le aree di

AUGUSTA – Arriva un nuovo passo operativo per la realizzazione della rotatoria stradale tra via Barone Zuppello, via Paolo Borsellino e via Pantelleria, una delle due infrastrutture viarie già annunciate lo scorso settembre tra il popoloso Monte e la direttrice verso Brucoli. La Giunta municipale ha infatti approvato, con deliberazione del 29 dicembre, l’accettazione delle istanze di cessione volontaria integrale delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera (vedi dettagli progettuali nell’immagine di copertina).

Il provvedimento rappresenta un aggiornamento sostanziale rispetto alla fase preliminare già resa nota, poiché consente di superare uno degli snodi più delicati dell’iter, quello legato alle procedure espropriative. In particolare, i quattro diversi proprietari delle aree interessate hanno accettato l’indennità proposta dal Comune, chiedendo però l’acquisizione integrale delle superfici, comprensive delle porzioni residue non più utilizzabili a seguito dell’esproprio parziale.

La Giunta ha accolto tali richieste, ritenendo, sulla base della relazione tecnica del Rup, più conveniente e tutelante per l’ente procedere alla cessione volontaria integrale, così da “evitare potenziali contenziosi legati al deprezzamento delle aree residue” e garantire una più “rapida realizzazione dell’opera pubblica“.

Nel dettaglio, l’indennità è stata determinata applicando il valore di 42,70 euro al metro quadrato all’intera superficie da acquisire (area esproprianda e reliquato), per un importo stimato di 99mila 960 euro complessivi, con copertura finanziaria nei fondi da destinare alla rotatoria. La delibera dà inoltre mandato agli uffici competenti di procedere agli atti successivi: impegno formale delle somme, individuazione del notaio rogante e stipula degli atti di trasferimento in favore del Comune.

Secondo il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), approvato lo scorso settembre, l’importo complessivo stimato per la rotatoria è di 316mila 115 euro.