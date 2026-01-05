Primo piano Augusta, cittadini e musicisti uniti per la 3ª “Giornata del piccolo gesto importante” di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Inizio 2026 all’insegna della solidarietà. Si è svolta lo scorso sabato la 3ª “Giornata del piccolo gesto importante”, iniziativa che già nelle precedenti edizioni aveva riscosso notevole successo. Si tratta di una raccolta alimentare di generi di prima necessità in favore delle famiglie bisognose della parrocchia della chiesa Madre, retta dall’arciprete don Alfio Scapellato.

Sono stati in molti i cittadini augustani che hanno voluto contribuire anche con piccole ma significative donazioni all’iniziativa caritatevole, recandosi presso l’apposito gazebo allestito per l’occasione in piazza Duomo, sia di mattina che di pomeriggio, e gestito dai volontari della parrocchia. Successo di pubblico e alto gradimento anche per l’esibizione musicale serale, realizzata grazie alla partecipazione volontaria di diversi artisti augustani che si sono esibiti a titolo gratuito. Hanno aderito all’iniziativa patrocinata dal Comune: “Oro nero music band”, Stefano Tempio, gli alunni della scuola musicale “Diapason” di Giovanna Passanisi, il duo composto da Aurora Giannuso e Antonio Ramaci, Domenico Risetti insieme a Giovanna Cavallaro, “Sounds good acoustic trio”, gli “Asteroidi in controsenso” (nella foto di copertina), gruppo quest’ultimo nato dall’unione di due band attive localmente negli anni settanta, che ha chiuso la giornata.

“La raccolta alimentare – rendono noto gli organizzatori – sarà devoluta alle tante famiglie bisognose che sono assistite dai volontari della Caritas della parrocchia e che in questi ultimi anni sono purtroppo in costante crescita, a dimostrazione di un fenomeno, quello della povertà che rappresenta sempre più una vera emergenza sociale. Sono circa una cinquantina i nuclei familiari che si rivolgono a noi e che assistiamo periodicamente grazie alle donazioni di cittadini caritatevoli“.

“In occasione delle festività natalizie, come ogni anno, abbiamo dedicato particolare cura ed attenzioni ai bisogni dei bambini. Ringraziamo per questo la cittadinanza che ha partecipato anche con piccole donazioni – concludono – che hanno così contribuito a rendere più serena la festa più attesa dalle famiglie”.