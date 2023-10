Primo piano Augusta, 500 tesserati per Fratelli d’Italia. “Un partito di governo, forte e radicato nel territorio” di

AUGUSTA – “Allineamento completo con Roma e Palermo, nuovo slancio per la nostra città”. È il titolo della prima nota stampa del circolo territoriale di Fratelli d’Italia che accoglie una dichiarazione del sindaco Giuseppe Di Mare, tra le nuove adesioni eccellenti annunciate nel corso della tre giorni su temi nazionali organizzata a Brucoli dal gruppo parlamentare alla Camera dei deputati.

“Un partito di governo, forte e radicato nel territorio, per cogliere a beneficio della città di Augusta le opportunità offerte dalla sinergia avviata con i governi nazionale e regionale – si legge nella premessa della nota di Fratelli d’Italia Augusta – È in questa prospettiva che si innesta l’adesione del sindaco Giuseppe Di Mare, come della comunità umana e politica che con lui ha finora intrapreso un lungo e coerente percorso“.

Proprio in merito alla campagna tesseramento conclusa il 30 settembre, si rende ufficiale quanto già trapelato nelle cronache di stampa sul weekend di conferenze a Brucoli: “L’entusiasmo è tangibile, testimoniato dai circa 500 tesserati ad Augusta. Oltre al sindaco Di Mare, con l’annuncio ufficiale dato nella kermesse nazionale a Brucoli promossa dal gruppo parlamentare alla Camera, aderiscono al partito Marco Stella (presidente del consiglio comunale), Andrea Lombardo e Rosario Sicari (consiglieri comunali), Giuseppe Carrabino e Tania Patania (assessori)“.

“Il circolo “Ugo Venturini”, attivo in città fin dal primo anno di vita di Fratelli d’Italia, godrà di nuova linfa – si sottolinea – in particolare con i nuovi aderenti tra giovani, imprenditori, professionisti, pensionati, che saranno protagonisti, insieme a chi li ha preceduti, di questo nuovo slancio“.

Il presidente del circolo territoriale, Enzo Inzolia dichiara: “Benvenuti ai nuovi, che ci aiuteranno a fare più grande il partito e ad alzare la voce per la città. A supporto del circolo territoriale, mi piace evidenziare l’affiatato coordinamento provinciale di partito, guidato dal commissario Giuseppe Napoli, e tre imprescindibili collettori con i governi di Roma e Palermo, quali il deputato nazionale Luca Cannata, il senatore Salvo Sallemi e il deputato regionale Carlo Auteri”.

Pietro Forestiere, componente dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, “organismo che ha deliberato – si specifica nella nota – l’auspicata stagione congressuale“, dichiara: “L’eccezionale “tre giorni” di Brucoli, appena conclusa, ci consegna la consapevolezza che inizia una nuova stagione anche per la nostra città. Ci abbiamo lavorato in queste settimane, instaurando un rapporto di leale collaborazione, ancor prima dell’adesione, con l’amico Peppe Di Mare e con il suo apprezzato gruppo. Ne costituisce un esempio l’immediata visita ad Augusta del neo commissario straordinario unico per la depurazione, depurazione da cui passa il futuro della nostra comunità perché le radici della bellezza germoglino anche nel nostro territorio”.

Infine la dichiarazione del sindaco Giuseppe Di Mare, che già dal podio della sala conferenze a Brucoli, lo scorso venerdì pomeriggio, aveva annunciato l’ingresso tra i meloniani. “Una adesione che vuole essere un atto di chiarezza e rispetto verso i cittadini della mia città – afferma – dal momento che non abbiamo mai nascosto il nostro sostegno già alle ultime elezioni politiche e regionali alla lista di Fratelli d’Italia, né la nostra provenienza politica che affonda le radici nella destra europea. Sono certo che questa scelta porterà vantaggi e benefici al nostro territorio”.

(Nella foto di copertina, da sinistra: sindaco Di Mare, commissario provinciale Fdi Napoli, dirigente nazionale Fdi Forestiere)