Primo piano Augusta, 90° scomparsa Giovanni Lavaggi: annullo filatelico in piazza e una biografia di

AUGUSTA – Due iniziative concomitanti in occasione del 90° anniversario dalla morte dell’aviatore tenente Giovanni Lavaggi, promosse dalla Società augustana di storia patria (aps) presieduta da Salvatore Romano, per mercoledì 28 maggio.

Alle ore 17 in piazza Duomo, sarà aperto uno sportello filatelico temporaneo delle Poste Italiane, nel quale si potrà ritirare una cartolina commemorativa a tiratura limitata, con il contributo di 1 euro, oltre al costo del francobollo scelto per l’annullo postale storicizzato.

Alle ore 18,30, nel salone di rappresentanza del palazzo di città, sarà presentata la terza pubblicazione della collana “Scrinium” dedicata a “I tesori storici augustani”. Il nuovo volume ha per titolo “Giovanni Lavaggi, aviatore Augusta 1905 – Il Cairo 1936“, di cui è autore l’avvocato e cultore di storia patria Raffaele Migneco.

La conferenza di presentazione, con il patrocinio non oneroso dell’amministrazione comunale, avrà inizio con i saluti del sindaco Giuseppe Di Mare, di Nico Saraceno, direttore marketing della Banca agricola popolare di Sicilia (Baps) sponsor dell’evento, del pronipote Giuseppe Vinci e di Fabrizio Egizi, storico dell’Aeronautica.

Introdurrà il progetto Salvatore Romano, presidente del sodalizio promotore. Quindi interverrà Raffaele Migneco, autore della pubblicazione, mentre Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte del Comune di Augusta, illustrerà i velivoli pilotati da Giovanni Lavaggi.

Modererà l’incontro Carmela Mendola, segretaria della Società augustana di storia patria.

Nella stessa serata sarà distribuito Scrinium n. 3 ai soci del sodalizio, per permettere a chiunque lo desiderasse di far apporre in piazza l’annullo postale storicizzato.