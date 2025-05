Primo piano Nel mare di Augusta rilascio di tre tartarughe Caretta caretta di

AUGUSTA – Nella mattinata di ieri operazione di rilascio in mare di tre giovani tartarughe Caretta caretta, che è stata anche ulteriore occasione di educazione ambientale e sensibilizzazione per una scolaresca. Il progetto è promosso dallo storico Rotary club Augusta, coinvolgendo l’Istituto comprensivo “Principe di Napoli“, con la collaborazione tecnico-scientifica del Centro regionale di recupero per le tartarughe marine (Cretam) presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, e la collaborazione logistica sia della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Augusta che del porticciolo turistico privato “Porto Xiphonio Augusta” (Pxa).

Le tre tartarughe marine, di età comprese tra 5 e 8 anni, erano state salvate alla fine della scorsa estate dinanzi alla costiera ionica, tra quella siracusana e quella catanese. Una aveva ingerito un amo, l’altra materiale plastico, la terza riportava lesioni da lenza alle pinne. Sono state curate dai medici veterinari del Cretam, in attesa delle condizioni meteo-marine ideali per il rilascio, infine organizzato per la giornata di ieri ad Augusta nell’ambito del pluriennale progetto di educazione ambientale “One health” del Distretto Rotary 2110 di Sicilia e Malta.

Nella sede del Pxa, accolti dal direttore del porticciolo privato Fabrizio Scarcella (in rappresentanza della famiglia Fazio, proprietaria del Pxa), ha aperto l’evento il presidente del Rotary club Augusta, Francesco Messina, accompagnato dalla vicepresidente Concetta Messina, dalla responsabile di club per il progetto Flavia Amore e da diversi dirigenti del club cittadino, dalla presidente del Rotary club Siracusa Ortigia Michela Vasques. È giunto, per la seconda parte della mattinata, anche il governatore distrettuale Giuseppe Pitari.

“Il progetto distrettuale del Rotary “One health”, che abbiamo svolto in continuità con lo scorso anno sociale, si fonda sull’interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale – ha detto il presidente del club service cittadino, Francesco Messina – Adottando questo approccio integrato, il Rotary promuove progetti che non solo riducono l’impatto ambientale, ma migliorano anche la qualità della vita globale. Proteggere l’ambiente significa salvaguardare tutte le forme di vita, sostenendo una salute planetaria unica e interdipendente“.

Dinanzi alle quattro classi di seconda media del “Principe di Napoli”, accompagnate dal docente Giuseppe Salemi, ha tenuto una breve lezione sulle funzioni del Corpo delle Capitanerie e sulla sicurezza in mare il capitano di fregata Alberto Boellis, capo servizio operativo della Guardia costiera di Augusta.

Quindi gli alunni si sono disposti su due file, creando un gioioso corridoio per la vasca contenente le tre tartarughe Caretta caretta verso l’ormeggio della motovedetta Cp 879. A gestire le fasi del rilascio, a bordo dell’unità navale della Guardia costiera, è stato personale dell’Istituto zooprofilattico di Palermo di cui è direttore generale Francesca Di Gaudio. Le tartarughe marine sono state liberate, con successo, a circa 4 miglia al largo di Punta Izzo.