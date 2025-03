Eventi Augusta, al Circolo Unione un libro di poesie di Raimondo Raimondi di

AUGUSTA – Venerdì 14 marzo alle ore 18,30 il Circolo Unione di Augusta ospiterà la presentazione di una silloge di poesie di Raimondo Raimondi (nella foto di copertina) dal titolo “La vita camminava a piedi nudi“, pubblicata per la Eif edizioni di Piombino con la prefazione del prof. Tommaso Cimino, docente e poeta lentinese, il quale dialogherà con l’autore durante l’appuntamento augustano.

Si parla, nel libro, del mare e delle mitiche onde interpretando nel microcosmo autobiografico della poesia, che dà il titolo alla raccolta, la tensione che si scioglie nel mare che bagna il nocciolo primordiale dell’esistenza, in quegli anni dell’adolescenza nei quali “Randagi come i cani compagni/ di scorribande e di avventure/ inseguendo ogni raggio di sole/ ogni onda sospinta negli anfratti/ degli scogli” il poeta in anni oramai remoti ricorda che insieme agli amici “combattevamo contro gli invasori/ dagli spalti del vecchio castello/ immaginando grappoli di corpi/ e nugoli di frecce incendiarie/ ricavate da stecche di ombrelli”.

Introdurrà la serata di presentazione il presidente del Circolo Unione di Augusta, Alfredo Beneventano del Bosco, modererà l’addetta culturale del Circolo, Gaetanella Bruno. La lettura di alcune poesie sarà affidata a Rita Dugo, scrittrice siracusana e agente letterario della Lupi editore.

Il libro è presente nei vari store online e contiene sessanta poesie inframmezzate da numerosi disegni. In questa silloge si parla soprattutto dell’adolescenza, degli amori giovanili, delle illusioni e dei rimpianti oggi che l’autore avanza nell’età. Affronta anche temi meno intimisti quali la guerra, l’immigrazione, il mistero, il dolore e la confusione di una società che pare aver smarrito la propria umanità.

Tommaso Cimino nella prefazione parla di ibridazione delle forme di esercizio poetico con riferimenti antichi e modernissimi, e di alternanza delle immagini con la parola poetica. La poesia sarebbe quindi, sotto questo punto di osservazione, una galleria a due piani, dove si fronteggiano disegni elaborati e versi. Opere in cui i volti delle donne sono delle istantanee di certo reali, ma non sono dei ritratti, piuttosto delle evocazioni di un altrove che si mescola con quello chiamato alla coscienza del lettore dalle poesie sulla pagina accanto.

Raimondo Raimondi, scrittore, giornalista pubblicista e critico d’arte, ha vissuto la sua giovinezza ad Augusta prima di trasferirsi a Siracusa dove attualmente vive. Ha pubblicato con A&A la silloge “Tempo di fughe” e con Fondazione M “Ritratti del tempo e della beltà”, con le edizioni Eif “Rapsodia della Rinascita” e “Tempo sospeso” oltre a numerosi libri di narrativa tra cui “Un filo di luna”, “L’undicesima”, “La cattiveria del silenzio”, “Satanassi e belle signore”, “Il senso dell’ora felice” (Ianieri, collana Le Dalie nere). In uscita entro il mese di marzo per Algra edizioni di Alfio Grasso il libro “L’archivista delle anime”, nella collana di letteratura horror e fantastica “Demoni meridiani”.