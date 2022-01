Primo piano Augusta, al “Megara” i nuovi licei artistico-architettonico e quadriennale delle scienze umane di

AUGUSTA – Lo storico Liceo classico “Megara” di Augusta (nella foto di repertorio in copertina) vede approvati due nuovi corsi per il prossimo anno scolastico 2022-2023: si tratta del liceo artistico ad indirizzo architettura e ambiente, con decreto dell’assessore regionale all’Istruzione, e il liceo quadriennale delle scienze umane, con decreto del direttore generale dell’Usr Sicilia (l’Ufficio scolastico regionale dipendente dal ministero dell’Istruzione).

L’offerta formativa della scuola si articolerà così dal prossimo anno scolastico in ben cinque indirizzi: classico, scientifico, scienze umane, linguistico e artistico, un percorso biomedico che affianca il liceo classico e scientifico, e il liceo quadriennale delle scienze umane.

Le due nuove offerte formative del liceo artistico ad indirizzo architettura e ambiente e del liceo quadriennale delle scienze umane, scaturiscono da un intenso lavoro di progettazione e di organizzazione dei docenti coordinati dal dirigente scolastico Renato Santoro, insediatosi all’avvio dell’anno 2018/2019, che ha perseguito l’obiettivo di innovazione della scuola all’insegna della proposta di potenziamenti in tutti gli indirizzi liceali e quindi, dal prossimo anno, di nuovi percorsi nel territorio.

Il Liceo artistico ad indirizzo architettura e ambiente del “Megara” sarà indirizzato allo sviluppo e alla formazione dei competenze rivolte all’analisi e alla progettazione di soluzioni nell’ambito paesaggistico.

“In un territorio vocato da tanti anni alla produzione industriale che transita in un’epoca attuale di svolta, in cui la riconversione ecologica si presenta come l’occasione di modificare in senso sostenibile ambienti, produzioni e stili di vita, il Liceo “Megara” – fa sapere – vuole offrire nel territorio un indirizzo mirato alla preparazione e allo sviluppo di capacità progettuali di futuri professionisti che vogliano dedicarsi al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio in cui la dimensione umana e naturale convivano armonicamente. Il corso sarà articolato nelle discipline di indirizzo e nelle tecniche di disegno di progettazione anche con l’ausilio di software e di stampanti 3D“.

Il liceo quadriennale delle scienze umane, che comunque affiancherà quello tradizionale di cinque anni, è il secondo percorso di studi quadriennali ad Augusta, dopo quello avviato nell’anno scolastico 2018-2019 dall’Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz”, che per il suo indirizzo scientifico ottenne l’autorizzazione ministeriale alla sperimentazione del percorso di quattro anni tra le prime cento scuole italiane.

“Il percorso quadriennale delle scienze umane – rende noto il Liceo “Megara” – è un percorso di eccellenza indirizzato a studenti motivati e dotati di talento potenziale che desiderano allineare tendenzialmente l’età in uscita per sviluppare conoscenze e capacità competitive sia nel percorso universitario che nel mercato del lavoro. Il percorso vuole offrire al territorio una proposta di innovazione didattica di ampio respiro attraverso la presenza di laboratori in compresenza di più discipline al fine per fornire una formazione vasta e composita per lo sviluppo di competenze per una scelta ampia e consapevole del futuro. Il liceo quadriennale è rivolto agli studenti che desiderano maturare la costruzione della loro preparazione attraverso una didattica curricolare-laboratoriale compatta che coniuga l’approccio alle discipline tradizionali e di indirizzo all’ innovazione introducendo i linguaggi espressivi, l’approfondimento delle neuroscienze, del maining data e dell’analisi forense insieme con l’applicazione tecnologica e delle discipline creative“.