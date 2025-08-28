Primo piano Augusta, al via “Il Federiciano”: attesi duemila poeti, concerto-evento di Morgan di

AUGUSTA – Sarà ancora una volta la città federiciana a ospitare la diciassettesima edizione del premio internazionale di poesia inedita “Il Federiciano”, atteso appuntamento del panorama poetico. La manifestazione, per il terzo anno consecutivo ad Augusta, si svolgerà nel centro storico da venerdì 29 a domenica 31 agosto, con un programma ricco di eventi, ospiti e un atteso concerto in piazza.

Il cartellone sarà presentato ufficialmente questo giovedì 28 agosto nel salone di rappresentanza di palazzo di città, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla cultura Pino Carrabino, con gli interventi del fondatore del premio Giuseppe Aletti, della direttrice editoriale Valentina Meola, del presidente di giuria Hafez Haidar, del “custode del paese della poesia” Salvatore Seguenzia, finanziere-poeta augustano che promosse l’arrivo in città della manifestazione, della giornalista romana Caterina Aletti e dell’attrice augustana Mariapaola Tedesco, ancora una volta madrina del festival.

Per la realizzazione dell’evento, il Comune ha incrementato le risorse impegnate rispetto alla passata edizione: liquiderà alla società organizzatrice 27mila 500 euro (comprensivi di Iva al 10 per cento) e si farà carico di servizio bus navetta per gli spostamenti locali dei poeti partecipanti, di Siae e noleggio pianoforte per il concerto, nonché di ulteriori 5mila 625 euro (comprensivi di ritenuta d’acconto) al maestro ceramista per le stele richieste dall’organizzazione.

La partenza ufficiale è fissata per venerdì 29 agosto con la “Estemporanea di poesia”, che vedrà i partecipanti cimentarsi nella composizione di versi ispirati da tre tracce fornite online (alle ore 9). I primi cento autori a iscriversi nel pomeriggio (ore 17) nel salone di rappresentanza del palazzo di città, potranno leggere i propri testi in pubblico davanti alle giurie tecnica e popolare.

Sabato 30 agosto sarà la giornata clou. Alle ore 17 in piazza Duomo si terranno la cerimonia di accoglienza di tutti i poeti e la sfilata verso il “Largo dei poeti federiciani”, che quest’anno dal vicolo Ss. Annunciazione si estenderà fino all’angolo su piazza D’Astorga (vedi foto di copertina), dove saranno scoperte le nuove stele maiolicate realizzate dal ceramista Orazio Costanzo, con testi del palermitano Giuseppe Anastasi (noto paroliere, tra gli altri, di Arisa) e del celebre cantautore milanese Morgan, premiati fuori concorso. Seguiranno dalle ore 18 le letture poetiche in contemporanea su tre piazze, la stessa piazza D’Astorga, piazza Duomo e piazza Castello.

Sempre in piazza D’Astorga, alle ore 17, è prevista anche l’inaugurazione di una panchina “letteraria” dedicata al compositore Emanuele Rincon D’Astorga, dono dell’associazione “Genitori e figli” e dipinta dall’artista locale Stefano Ribaudo, figlio del compianto Vittorio.

In serata, alle ore 22, il grande spettacolo con l’atteso concerto di Morgan, spostato da piazza Duomo a piazza Castello per motivi organizzativi. Il cantautore, polistrumentista e autore di brani cult come Altrove, definita da Rolling Stone “la più bella canzone italiana del nuovo millennio”, promette un live insolito e unico nel suo stile, davanti a un pubblico che si annuncia numerosissimo.

Il festival si chiuderà domenica 31 agosto con una nuova sessione dell’Estemporanea (ritiro online delle tracce entro le ore 9) e la cerimonia conclusiva di premiazione a palazzo di città alle ore 17.

Il fondatore del premio, l’editore Giuseppe Aletti annuncia un “record assoluto di presenze in città, con prenotazioni aumentate del 30 per cento rispetto alla passata edizione“. “Si attendono oltre duemila poeti – si legge in una nota dell’organizzazione – provenienti da tutta Italia e dall’estero per i giorni del festival“.