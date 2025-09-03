Primo piano Augusta, al via la riqualificazione di viale Italia e via Lavaggi: marciapiedi, illuminazione e verde di

AUGUSTA – Si avvia verso la fase operativa l’atteso intervento di riqualificazione urbana di viale Italia e via Giovanni Lavaggi, il più trafficato asse viario del quartiere Borgata.

Con determina dirigenziale di ieri, il Comune ha aggiudicato provvisoriamente i lavori al “Consorzio stabile Vitruvio scarl” di Roma, a seguito di procedura negoziata senza bando espletata sul Mepa con il criterio del maggior ribasso. L’importo contrattuale complessivo ammonta a 634mila 640 euro (oltre Iva al 22 per cento), avendo la ditta aggiudicataria offerto un ribasso del 10,046 per cento sull’importo a base d’asta.

L’opera prevede l’ “ammodernamento” dei marciapiedi, l’installazione di nuovi pali di illuminazione “di design” con luce a Led e “alberature lungo i margini delle vie“, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità a un’arteria stradale lunga, nel tratto sulla terraferma, circa 1,3 km.

L’iter amministrativo era partito con l’approvazione del progetto esecutivo in giunta il 22 novembre 2023, con quadro economico stimato di 790mila euro. Un anno fa, a seguito della revisione prezzi disposta dalla Regione, il quadro economico è stato aggiornato a 810 mila euro, importo confermato nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027.

La gara, avviata lo scorso luglio, ha visto invitati cinque operatori economici, ma soltanto due hanno presentato offerta. Ad aggiudicarsi la commessa è stata la società consortile con sede legale a Roma, che ha quindi designato quali imprese esecutrici la “Conor srl” di Augusta, già affidataria dei lavori di rigenerazione urbana della Borgata sud-est, e la “Siar srl” di Gioiosa Marea (Messina).

Con l’affidamento provvisorio, dopo le verifiche sui requisiti dell’aggiudicatario, si procederà alla stipula del contratto e all’apertura dei cantieri, attesi non solo dai residenti della Borgata.