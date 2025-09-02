Eventi Augusta, debutta in piazza la compagnia teatrale Kalòs dopo il trionfo al “Shakespeare festival” di Siracusa di

AUGUSTA – Debutterà nella serata di mercoledì 3 settembre ad Augusta la compagnia teatrale amatoriale “Kalòs“, la quale, pochi giorni fa nel capoluogo aretuseo, è stata proclamata vincitrice della 5ª edizione del “Siracusa Shakespeare festival” per la messa in scena de La commedia degli equivoci di Shakespeare con la regia di Giusi Lisi, docente augustana d’adozione.

La compagnia teatrale è composta da quattordici donne, ciascuna con diverse esperienze professionali e teatrali, accomunate da una grande passione per il teatro che curano con impegno e dedizione. Fino a conquistare il meritato successo nell’ambito della rassegna shakespeariana, diretta da Luciano Bottaro e organizzata da Bruno Falco, con l’attribuzione del premio per il miglior spettacolo, inoltre di quello per la miglior regia e del premio speciale per la miglior produzione.

Anche tra le attrici della compagnia figurano due augustane, segnatamente la docente Lucia Imprescia e l’avvocata Rita Cocciolo.

Lo spettacolo che avrà luogo in piazza Duomo (ore 20,30), inserito nell’ambito del cartellone comunale “Augusta d’estate”, ripropone in tema ironico la commedia del celebre drammaturgo inglese, che amava attingere dalla letteratura classica, esaltando emozioni e vicissitudini umane che la rendono un’opera letteraria sempre attuale e avvincente.