Primo piano Augusta, anche Msc Opera alla fonda in rada. La sosta dei due giganti del mare di

AUGUSTA – È arrivata stamani al porto di Augusta, come da previsioni, la Msc Opera, la seconda nave da crociera della rinomata compagnia di navigazione con sede a Ginevra. Al pari della più grande Msc Splendida, giunta venerdì mattina, resterà in sosta inoperosa per alcuni mesi, in attesa che riparta l’attività crocieristica dopo lo “stop” per la pandemia di Covid-19.

L’Avvisatore marittimo del porto Megarese ci fa sapere che l’ingresso in rada, per certi versi storico, si è registrato alle ore 8,12, trovandosi alla fonda alle 8,42. Al momento, anche la Msc Opera (275 metri di lunghezza) è stata messa in ancoraggio, alla fonda in rada, con equipaggio ridotto a bordo.

Il porto di Augusta, principalmente petrolifero, in parte commerciale, vedrà così in questo avvio di stagione estiva l’inedita sosta di ben due navi da crociera.