Coronavirus nel Siracusano, per la Regione 7 casi attuali. L’Asp conferma 0 positivi

SIRACUSA – La provincia di Siracusa risultava dal 6 giugno “Covid free“. Almeno finché questo pomeriggio la Regione siciliana ha divulgato il dato di 7 attuali positivi al Covid-19, presumibilmente in isolamento domiciliare alla luce degli zero ricoveri “nei presidi ospedalieri della provincia“. Si tratta del quotidiano aggiornamento dei “casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi, così come segnalati dalla Regione siciliana all’Unità di crisi nazionale“.

Ha destato preoccupazione il ritorno del Covid-19 nella provincia aretusea dopo le due settimane di relativo sollievo, passata nel frattempo la vita quotidiana dalle graduali riaperture della “Fase 2” alla quasi normalità della “Fase 3“.

Ma l’Asp di Siracusa in serata ha inviato un comunicato stampa di “chiarimenti“, confermando l’assenza di casi di Covid nel Siracusano e attribuendo il dato della Regione alla “probabile“, si scrive, “decisione da parte della Regione siciliana di modificare i criteri di attribuzione (residenza/domicilio)“.

Qui di seguito il testo integrale divulgato dall’Asp: “Il dato regionale di 7 attuali positivi al Covid 19 attribuiti alla provincia di Siracusa, pubblicato in data odierna sul sito della Regione siciliana, non trova riscontro negli archivi informatici della Asp di Siracusa né tra i dati trasmessi da questa Azienda sulla piattaforma dell’Istituto superiore di Sanità. È probabile che l’attribuzione alla provincia di Siracusa possa essere scaturita dalla decisione da parte della Regione siciliana di modificare i criteri di attribuzione (residenza/domicilio). Al fine di chiarire meglio la problematica si è in attesa di ricevere gli elenchi nominativi da parte dell’Assessorato regionale della Salute per poterli incrociare con i dati in possesso dell’Azienda, atteso che nessun cittadino siracusano trattato e seguito dalle strutture di questa Azienda risulta in atto positivo“.

