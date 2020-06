Primo piano Augusta, navi da crociera nel porto per “stop” Covid: arrivata Msc Splendida, attesa Msc Opera di

AUGUSTA – È arrivata ieri mattina nel porto Megarese, petrolifero e commerciale, la prima delle due navi da crociera Msc finora ormeggiate nel porto di Genova dalla fase acuta dell’emergenza Covid.

Poco dopo le ore 12 di venerdì ha fatto il suo ingresso in rada Msc Splendida (333 metri di lunghezza), con una settantina di componenti dell’equipaggio a bordo, mentre è attesa per lunedì mattina Msc Opera (275 metri di lunghezza). Splendida è capace di trasportare quasi 4 mila passeggeri e circa 1.300 persone di equipaggio, mentre Opera circa 2.600 passeggeri e 700 persone di equipaggio.

Questa seconda nave da crociera, più piccola, come ci informa l’Avvisatore marittimo di Augusta, procederà per affiancamento in banchina Ro-Ro lato levante. Entrambe le unità navali Msc dovrebbero rimanere ferme nel porto per alcuni mesi in sosta inoperosa, come concordato tra Autorità marittima e Autorità di sistema portuale.

(Nella foto di copertina: Msc Splendida in ancoraggio nel porto di Augusta)