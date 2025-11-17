News Maestri del lavoro, l’augustano De Sensi riconfermato console provinciale. Si insedia il nuovo direttivo di

AUGUSTA – Riconferma per l’augustano Giuseppe De Sensi al vertice del Consolato provinciale dei Maestri del lavoro di Siracusa che riunisce i decorati con “Stella al merito del lavoro”, decorazione assegnata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro.

La serata di venerdì 14 novembre ha segnato la riunione d’insediamento del nuovo Consiglio direttivo, espressione delle votazioni svoltesi la settimana precedente tramite piattaforma informatica, sotto la gestione del Comitato elettorale provinciale presieduto da Renato Arena, affiancato dal segretario Francesco Armellini e da Bartolomeo Trovato. L’esito è stato netto: De Sensi è stato confermato per acclamazione, segno della fiducia piena riposta nella sua guida.

Il nuovo direttivo è composto da nove consiglieri, sei dei quali di nuova nomina, con l’ingresso per la prima volta di due donne maestre del lavoro. Assegnati gli incarichi, la composizione risulta la seguente: Giuseppe De Sensi, console; Pasquale Panarello, consigliere, vice console e Cope (scuole); Giovanni Cardella, consigliere, tesoriere e vice Cope (scuole); Elena Fici, consigliere, relazioni pubbliche e web; Luisa Iacono, consigliere, commissione realtà femminile – natura – sociale; Luciano Reina, consigliere, comunicazione e social; Salvatore De Luca e Antonio Onorati, consiglieri con delega scuola–lavoro; Roberto Risuglia, consigliere; Luca Marino, segretario (confermato, su delega del console).

Per l’organo di revisione: Antonio Accettullo è revisore provinciale effettivo, Carmelo Sammito revisore supplente.

Il nuovo organismo di vertice territoriale dei Maestri del lavoro, che combina continuità e rinnovamento, si prepara ora a definire il programma delle attività istituzionali, culturali e sociali del Consolato. A guidare il lavoro del direttivo resteranno i valori della “Stella al merito del lavoro”, da promuovere in collaborazione con istituzioni, scuole e realtà sociali del territorio siracusano.