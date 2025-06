Primo piano Rotary club Augusta, onorificenza “Paul Harris fellow” a nove associazioni del territorio di

AUGUSTA – Con un incontro di fine anno sociale, nei giorni scorsi in un noto locale cittadino, lo storico Rotary club Augusta ha celebrato la conclusione di un intenso attività, progetti di service e collaborazioni. Per l’occasione sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni operanti nel territorio a cui è stata conferita l’onorificenza “Paul Harris fellow” (PHF), il più alto riconoscimento del Rotary riservato a persone o enti che si sono distinti per il loro impegno umanitario, sociale o civile.

In apertura, il presidente uscente Francesco Messina ha illustrato il bilancio consuntivo: ben 25 progetti realizzati e circa 14mila euro donati alla Rotary Foundation, l’organismo benefico del Rotary International che finanzia progetti umanitari (su tutti quello per l’eradicazione della poliomielite), educativi e di promozione della pace in tutto il mondo. Al suo fianco, per le relazioni finali, le giovani presidenti uscenti Gaia Messina per il Rotaract club Augusta e Vittoria Romano per l’Interact club Augusta.

Tra i progetti di maggiore impatto concretizzati dal Rotary club Augusta nell’anno sociale 2024-2025, sono stati evidenziati: il progetto di “Agricoltura sociale“, attraverso la realizzazione di quello che è stato chiamato “Orto di Paul Harris” a beneficio dei giovani con disabilità psicofisiche utenti della struttura “La dimora delle virtù”; il progetto “Dei – Insieme oltre le barriere” che ha consentito a trenta detenuti della Casa reclusione di Augusta di ottenere l’attestato Haccp, da spendere per l’assunzione nelle cucine dell’istituto penitenziario o per una nuova ripartenza nei casi di prossimo fine pena; il progetto “Adotta l’oro blu“, d’intesa con l’associazione “Amici di Aida per Bafatà – Santa Lucia onlus”, attraverso cui un nuovo pozzo artesiano è stato realizzato nel villaggio di Mero, diocesi di Bafatà, in Guinea-Bissau; il progetto “Beviamola” concluso con l’inaugurazione di una fontanella innovativa al “campo Carrubba” per l’erogazione gratuita di acqua potabile microfiltrata; il progetto “Stele di pace“, con la realizzazione di un’installazione dall’alta valenza simbolica, in un’aiuola spartitraffico riqualificata all’ingresso della città.

A suggellare l’anno di “servizio”, conferendo ulteriore autorevolezza alla consegna delle onorificenze, ha partecipato alla serata il governatore del distretto Rotary di Sicilia e Malta, Giuseppe Pitari, che ha voluto rivolgere i ringraziamenti di fine mandato al club di appartenenza.

Momento centrale della serata, quindi, la consegna delle “Paul Harris fellow “(PHF), assegnate quest’anno a nove realtà associative presenti nel territorio, qui di seguito elencate con le relative motivazioni lette dal presidente Messina.

PHF conferita a: Admo (Associazione donatori di midollo osseo) – sezione di Augusta (presidente Massimo Fazio), per “l’importante attività di sensibilizzazione sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue“;

Aido (Associazione italiana per la donazione di organi) – sezione di Augusta (presidente Silviarita Feccia), per “la promozione della conoscenza di stili di vita atti a prevenire patologie che richiedano il trapianto di organi; per la raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem“;

Amici di Aida per Bafatà (presidente Giuseppe Gianino), per “la straordinaria missione umanitaria condotta da oltre vent’anni nella diocesi di Bafatà, in Guinea Bissau; per la realizzazione di opere e servizi essenziali a beneficio della comunità locale, tra cui una casa per donne incinte, un centro per bambini malnutriti, una falegnameria e un pozzo artesiano“;

Asd Nuova Augusta (presidente Francesco Messina, responsabile tecnico Jano Mazziotta), per “l’impegno nel rendere lo sport uno strumento di inclusione per giovani e meno giovani con disabilità; per aver raggiunto importanti risultati sportivi e umani grazie alla dedizione di tecnici e atleti“;

Associazione Promuovere onlus (presidente Cinzia Spadola), per “le attività di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica; per la promozione di stili di vita sani attraverso campagne nelle scuole e nelle comunità; per le iniziative sulla corretta esposizione al sole realizzate con medici volontari“;

Cna – associazione provinciale di Siracusa (presidente Rosanna Magnano), per “le numerose iniziative sociali a favore dei soggetti svantaggiati; per l’impegno nella diffusione dei valori fondanti dell’artigianato, della legalità e dell’integrazione sociale“;

Cooperativa sociale L’Albero onlus (presidente Massimiliano Salamone), per “l’attività di supporto a persone con disabilità fisiche e psichiche e a soggetti nello spettro autistico; per la promozione di un futuro dignitoso anche dopo la fine del sostegno familiare” (la consegna del riconoscimento avverrà in data successiva);

Fondazione Airc – delegazione di Augusta (delegata Sabrina Toscano), per “il sostegno continuativo alla ricerca oncologica attraverso la raccolta fondi; per la corretta informazione sui risultati scientifici, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche“;

Italia Nostra – sezione di Augusta (presidente Jessica Di Venuta), per “la capacità di suscitare interesse attivo verso la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico; per la promozione della qualità della vita nei centri storici“.