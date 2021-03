Primo piano Augusta, annullato “flash mob maschile” contro la violenza sulle donne di

AUGUSTA – “In questo particolare momento storico accanto alle emergenze della violenza di genere vi è un’altra emergenza che sta facendo tantissime vittime. In senso di rispetto, gli organizzatori dell’evento compiono un atto di responsabilità verso l’intera società, rinviando l’evento a data da destinarsi“. Lo rendono noto gli organizzatori del “1° flash mob maschile” contro la violenza sulle donne, che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica pomeriggio alle ore 17,30 in piazza Castello.

L’iniziativa era stata promossa dal fotoamatore Enrico Petracca, in collaborazione con l’associazione antiviolenza “Nesea” e il Lions club Augusta host. Il videomessaggio social del sindaco Giuseppe Di Mare di ieri pomeriggio, con il quale è stato sottolineato il numero di contagi in città, 93, in relazione alle attuali misure governative di contenimento sanitario, avrà suggerito agli organizzatori l’opportunità dell’annullamento.

(Nella foto di repertorio in copertina: panchina rossa in piazza Castello)