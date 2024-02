Primo piano Augusta, apre sede provinciale della fondazione Einaudi, intitolata a Ezechia Paolo Reale di

AUGUSTA – È stata svelata stamani la targa apposta su via Principe Umberto 220, all’ingresso del palazzo ove trova una nuova sede, l’unica in provincia e la seconda in Sicilia, la Fondazione “Luigi Einaudi”.

Per l’inaugurazione della sede augustana del centro di ricerca politica ed economica, fondato a Roma nel 1962 per iniziativa di Giovanni Malagodi nel solco del pensiero liberale, sono intervenuti l’attuale presidente nazionale Giuseppe Benedetto insieme al senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, già ministro degli Esteri, che è componente del comitato scientifico.

Hanno preso parte alla breve cerimonia inaugurale, oltre ai referenti locali della Fondazione, Dario Valmori e Giuseppe Tringali, anche il sindaco Giuseppe Di Mare, il consigliere del cda della Fondazione “Einaudi” nonché presidente della Fondazione “Famiglia Piccolo di Calanovella” Andrea Pruiti Ciarello, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Siracusa Antonio Randazzo, ospite d’onore la moglie del compianto Ezechia Paolo Reale.

La sede è stata infatti intitolata all’avvocato siracusano Ezechia Paolo Reale, prematuramente scomparso un mese fa, che il presidente Benedetto ha ricordato quale “amico, membro del nostro comitato scientifico, professionista estremamente competente e animatore, in questi anni, delle più importanti battaglie per lo Stato di diritto. Mancherà non solo a noi, ma al Paese intero“.

La tappa augustana è stata il preludio di una giornata dedicata dalla Fondazione a Reale, con il clou della conferenza titolata “Il diritto alla conoscenza“, in programma nel pomeriggio nell’aula magna dell’Università di Catania con la partecipazione anche di autorevoli esponenti del mondo della giustizia.