Primo piano Augusta, arriva Cateno De Luca per lanciare la sua “Sicilia vera” alle regionali di

AUGUSTA – Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina e deputato Ars, candidato alla presidenza della Regione, sarà ad Augusta nel pomeriggio di venerdì 25 marzo per una conferenza stampa in un noto bar nei pressi di piazza Fontana e un successivo incontro con i simpatizzanti.

De Luca, dopo le dimissioni da Palazzo Zanca (14 febbraio scorso), ha infatti lanciato ufficialmente a metà marzo la sua corsa a Palazzo d’Orléans, che lo vedrà in poche settimane presentare il movimento “Sicilia vera” in tutte le province siciliane, con due grandi manifestazioni in programma il 9 aprile a Catania e il 30 aprile a Palermo.

Ad Augusta c’è già un comitato promotore per “Sicilia vera”, che vede gli ex consiglieri comunali Marco Bertoni, alle ultime amministrative da segretario provinciale del Movimento Gilet Arancioni, e Nilo Settipani.