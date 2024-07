Primo piano Augusta, aspettando il depuratore, 14ª traversata a nuoto del golfo Xifonio di

AUGUSTA – In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, ieri mattina, si è svolta l’annuale traversata a nuoto del golfo Xifonio, iniziativa che anche stavolta ha visto la partecipazione di decine di nuotatori oltre che di diversi canoisti, unendo la passione sportiva, alla devozione religiosa, all’impegno civile.

Un chilometro e mezzo circa, dalla spiaggetta “delle Grazie”, sul lato di levante dell’Isola, agli stabilimenti elioterapici della Marina militare, in prossimità di Punta Izzo, per “ribadire il messaggio dell’importanza della depurazione dei reflui per la salute dei nostri mari e di prendersi cura delle nostre risorse naturali per il bene delle future generazioni“.

Per i partecipanti, con le famiglie a sostenerli alla partenza e all’arrivo, l’azione tra sport e devozione alla santa è infatti diventata soprattutto “un vero e proprio manifesto per l’ambiente” alla luce dell’annosa mancata depurazione delle acque reflue civili. I nuotatori hanno potuto contare sul supporto di numerose imbarcazioni e dei volontari della “Guardia costiera ausiliaria”.

“Vogliamo che la gente capisca quanto sia importante avere acque pulite non solo per nuotare, ma per l’intero ecosistema – sottolinea Angelo, uno dei promotori della traversata – Attraverso lo sport, possiamo sensibilizzare le persone in modo positivo e coinvolgente. Speriamo che sempre più cittadini comprendano l’importanza del depuratore e sostengano i progetti per migliorare la qualità delle nostre acque“.

L’iniziativa offre lo spunto a un eventuale aggiornamento istituzionale sullo stato di avanzamento del lungo iter per la realizzazione del sistema depurativo cittadino, che consentirà allo Stato il superamento della procedura di infrazione europea. Ricordiamo che è in carica da dieci mesi il nuovo commissario straordinario governativo (il quarto dal 2015), il catanese Fabio Fatuzzo, il quale ha ereditato la chiusura delle fasi progettuali per il nuovo depuratore a Punta Cugno e i circa 52 km di nuove condotte fognarie.

Il progetto sarebbe attualmente sottoposto alla procedura di verifica ai fini della validazione, che ai sensi del Codice degli appalti, per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, deve essere affidata a organismi di controllo esterni. Ottenuta la validazione, la struttura del commissario unico potrà bandire la gara d’appalto europea.