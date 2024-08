Primo piano Augusta, assegnate le borse di studio “Fratres” per liceali meritevoli di

AUGUSTA – Sono state assegnate le tre borse di studio messe a bando dal gruppo donatori di sangue “Fratres” di Augusta per altrettanti studenti meritevoli del triennio finale del Liceo “Megara” relativamente all’anno scolastico appena concluso.

Si tratta delle borse di studio per liceali istituite in memoria di Sebastiano Saluta da parte della moglie Filomena Palagiano, benefattrice del locale gruppo donatori di sangue, venuta a mancare nel 2021.

Le borse di studio vengono assegnate al termine dell’anno scolastico sulla scorta delle comunicazioni da parte dell’istituto sugli esami di Stato e sugli scrutini finali, mentre la cerimonia di consegna si tiene solitamente in dicembre alla cittadella degli studi (nella foto di copertina).

A vincere la borsa di studio riservata alle classi quinte, del valore di 1.000 euro, è Beatrice Rizzo, frequentante nel passato anno scolastico la 5ªB del liceo linguistico, che si è diplomata con “100 e lode” e ha ottenuto una media voti di 9,85.

La borsa di studio per le classi quarte, pari a 700 euro, viene assegnata a Chiara Vaiasicca, 4ªA del liceo linguistico, per la media voti di 9,69.

Infine la borsa di studio riservata alle classi terze, del valore di 500 euro, va a Sofia Romano, 3ªB del liceo linguistico, per la media voti pari a 9,62.

Il presidente della Fratres di Augusta, Luigi Nicosia, nel complimentarsi con le tre studentesse, coglie l’occasione per lanciare un appello: “Siamo in emergenza sangue, pertanto invitiamo tutti coloro che stanno in buona salute a contattarci per programmare la donazione. Stiamo compensando settimanalmente gli ospedali di Catania e Messina, i quali sono in grave crisi“. Un appello che fa eco a quello espresso la scorsa settimana dal direttore generale dell’Asp di Siracusa.

Si può donare sangue intero o plasma tutti i giorni nel centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello” oppure le domeniche previste all’interno della moderna sede della Fratres che si trova alla Borgata in via Gramsci 15-17.