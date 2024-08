Primo piano Augusta, si riuniscono a 50 anni dal diploma di

AUGUSTA – Gli ex studenti della classe 5ª meccanici dell’Istituto tecnico industriale di Augusta dell’anno scolastico 1973-1974 si sono ritrovati a 50 anni dal diploma.

I “ragazzi del ’74”, tutti uomini, nati tra il 1954 e 1955, si sono dati appuntamento per una mangiata luculliana e ricordare i vecchi tempi, in alcuni casi per riconoscersi dopo essersi persi di vista tra chi è rimasto ad Augusta e chi invece, per motivi di lavoro o di cuore, vive altrove.

Come fanno sapere i protagonisti, nel corso della serata si sono susseguiti calorosi abbracci, l’uso di quegli appellativi ironici assegnati allora, risate fragorose, aneddoti e confessioni, quindi il brindisi conclusivo all’amicizia che ha resistito al tempo e alla distanza.

Coloro che hanno partecipato alla riunione, in rigoroso ordine di appello sono: Nunzio Abramo, Angelo Alberici, Salvatore Badia, Antonio Baffo, Emanuele Baffo, Giuseppe Baffo, Francesco Bella, Alfio Cutugno, Domenico D’Amico, Sebastiano D’Arco, Rosario Fichera, Santo Gagliano, Giusesanto Gionfriddo, Vincenzo Magno, Giuseppe Mazzotta, Antonio Nicotra, Attilio Piazza, Pietro Quartarone, Cirino Renna.

“Il ritrovarsi dopo 50 anni dimostra che il tempo e la distanza non sono un ostacolo insormontabile quando il desiderio di connettersi con le nostre radici è forte“, commenta Attilio Piazza, tra i promotori della riunione.