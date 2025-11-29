Primo piano Augusta, avviati i lavori per la sostituzione del parapetto sul lungomare Rossini-Granatello di

AUGUSTA – Sono stati avviati in questi giorni i lavori di sostituzione del parapetto del lungomare Rossini-Granatello, attesi da tempo a causa del deterioramento della struttura originaria, in più punti compromessa dalle mareggiate e perfino sfaldatasi nei tratti più esposti.

L’intervento interessa il tratto compreso tra i piloni del viadotto Federico II e il Club Nautico, per circa 1,2 chilometri di lungomare. Il nuovo parapetto in corso di installazione è realizzato in acciaio zincato e verniciato.

L’opera rientra nell’appalto aggiudicato la scorsa estate dal Comune alla “Consorzio jonico scarl” di Valverde (Catania), che aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso del 18,69 per cento, per un importo complessivo di 332.952 euro (Iva al 22 per cento inclusa).

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato il 6 giugno dalla giunta municipale, prevede un quadro economico totale di 400mila euro, interamente a carico del bilancio comunale 2025.

L’area aveva già visto, in aprile, il completamento della prosecuzione del marciapiede per ulteriori 100 metri, con relativo nuovo parapetto, ora armonizzato alle lavorazioni in corso.