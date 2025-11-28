Primo piano Augusta, 2° posto “Ruiz” al concorso Usr Siracusa sulla violenza contro le donne di

AUGUSTA – Un 2° posto per l’Istituto superiore “Arangio Ruiz” alla seconda edizione della manifestazione provinciale “La vittima è sempre la stessa: la donna #ti rissi no”, promossa dall’Ufficio scolastico provinciale in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, svoltasi proprio il 25 novembre al cineteatro “Vasquez” di Siracusa, ha visto la partecipazione di tutti gli istituti superiori della provincia e si è articolata in tre sezioni competitive: prosa, canto/danza e cortometraggio. Le scuole hanno presentato i propri elaborati per una valutazione preliminare da parte della giuria, che ha selezionato i tre finalisti per ciascuna categoria.

Il “Ruiz” ha scelto di concorrere in due sezioni: per la prosa le studentesse Noelia Carvana e Lara Cuppone di 3ªBL, guidate dai docenti Cettina Baffo e Salvo Pancari, hanno elaborato un testo da cui è stato tratto un video recitato da Cristian Amara di 5ªBL e Vittoria Veca di 4ªQL.

Per la sezione canto/danza, sotto la guida della docente Marinella Strazzulla, è stata ideata una performance di danza con nastro eseguita da Heimy Morales di 5ªCL, che ha interpretato in modo personale il brano Nessuna conseguenza di Fiorella Mannoia, cantata dal vivo da Carlotta Zanti di 1ªFQ e Concetta Gianino di 1ªAL, con la partecipazione di Martina Bassetto di 5ªCL e Beatrice Spatola di 1ªCL. È stata proprio questa coreografia a riscuotere il favore del pubblico e della giuria, che ha assegnato al “Ruiz” il secondo posto assoluto nella categoria, con un premio in denaro di 200 euro.

Di particolare rilievo per entrambi i progetti presentati nella forma del video, il ruolo dello studente Davide Baudo di 5ªAL, che ne ha curato la realizzazione tecnica, dalle riprese, alla registrazione, al montaggio.

A commento della seconda piazza provinciale conquistata, la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina afferma: “Non si tratta solo di un eccellente risultato artistico e di un premio meritato, ma soprattutto della dimostrazione che la scuola può e deve essere un motore di coscienza civile. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno saputo veicolare con arte un messaggio cruciale contro la violenza, lasciando un segno indelebile. Questo è il successo più grande“.