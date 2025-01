Primo piano Augusta, bagno di Capodanno per festeggiare e sensibilizzare di

AUGUSTA – Temperatura tutt’altro che invernale, tra i 13 e i 14 gradi centigradi a metà mattinata, un nuovo inizio da celebrare e un messaggio sociale da ribadire.

Così è andato in scena l’annunciato bagno in mare di Capodanno del locale gruppo donatori di sangue “Fratres“, nelle acque più a sud dell’area balneare del Faro Santa Croce, alle cosiddette “vasche” prese d’assalto nella stagione estiva.

“Dona sangue, regala vita” è lo slogan che recava lo striscione per la foto di rito.

“Abbiamo iniziato con il sorriso il 2025“, riferisce il presidente Luigi Nicosia dopo il brindisi conclusivo. “Anche quest’anno – sottolinea – tutta la famiglia Fratres si pone degli obiettivi importanti in tema di raccolta di sangue da donare a chi ne ha bisogno: i nostri donatori, i nostri volontari, il nostro personale tecnico-infermieristico e medico sono pronti per le nuove sfide che ci attendono“.

Nel 2023 la Fratres di Augusta, che gestisce una moderna struttura per le donazioni di sangue domenicali in via Gramsci 15-17, ha fatto registrare complessivamente 2.045 donazioni, dato record per la città, ufficiosamente superato (con i dati ufficiali che saranno divulgati a breve) nell’anno appena concluso.