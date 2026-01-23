Eventi Augusta, concerto “Note d’autore” promosso da Fratres sabato al teatro comunale di

AUGUSTA – Un concerto gratuito per dire grazie ai donatori e alla città: è questo lo spirito di “Note d’autore – Mezzo secolo di emozioni in musica”, l’evento promosso dal gruppo donatori sangue Fratres di Augusta, in programma sabato 24 gennaio alle ore 19 nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato”, noto anche come teatro comunale, alla cittadella degli studi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Augusta, si sarebbe dovuta tenere lo scorso 18 dicembre nell’ambito del cartellone natalizio ed è stata rinviata per motivi organizzativi, trovando ora collocazione in un momento in cui si delineano i primi numeri delle donazioni di sangue nell’anno passato.

Sul palco salirà Mario Puglisi, protagonista di un percorso musicale che ripercorre mezzo secolo di emozioni in musica, accompagnato da Concetto Fruciano alle chitarre, Franco Costanzo al basso e Nunzio Failla alla batteria. È prevista anche la partecipazione di Susy Puglisi, oltre a un contributo multimediale indicato in locandina come “Data”.

L’evento vuole essere un omaggio alla generosità dei donatori che, anno dopo anno, sostengono con costanza e responsabilità l’attività del sodalizio. Come sottolinea il presidente del gruppo Fratres di Augusta, Luigi Nicosia: “Fratres di Augusta intende ringraziare i donatori perché grazie al grande spirito di altruismo che hanno dimostrato per l’ottavo anno consecutivo riusciamo a superare l’obiettivo fissato dall’Asp per quanto riguarda le donazioni di sangue e plasma. Ancora una volta registriamo un anno straordinario che conferma che in Sicilia nessuno raccoglie più del gruppo Fratres di Augusta“.

Un risultato che poggia anche sull’organizzazione sanitaria e sul lavoro quotidiano di squadra. “Un doveroso ringraziamento va al responsabile sanitario dottor Di Fazio e a tutti i suoi collaboratori – sottolinea Nicosia – per il grande supporto tecnico che garantiscono durante le donazioni. Così come ai volontari per il continuo supporto che danno alla causa“.

Il concerto rappresenta dunque non solo un appuntamento culturale, ma anche un momento di restituzione alla comunità, in cui musica e solidarietà si incontrano per valorizzare un’esperienza di volontariato che continua a distinguere Augusta a livello regionale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

(Nella foto di copertina: Mario e Susy Puglisi)