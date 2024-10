Primo piano Augusta, festa dei nonni celebrata con evento di piazza della consulta delle famiglie di

AUGUSTA – Riescono a essere amorevoli consiglieri e un faro sempre acceso per i nipoti, rispettosi delle strade intraprese che possono portare lontano i loro figli diventati genitori, magari in città lontane, in ogni caso i nonni sono un porto sicuro, angeli speciali e protettivi, eterni ricordi per la vita che sanno di pane e marmellate o di passeggiate all’aria aperta, di aiuto e di sorrisi reciproci. Nel centro storico di Augusta, in piazza D’Astorga, sabato 12 ottobre si è celebrata la Festa dei nonni, la terza edizione promossa dalla Consulta delle famiglie, con il patrocinio del Comune, posticipata rispetto alla ricorrenza istituita con legge dello Stato per il 2 ottobre.

Un sabato pomeriggio di divertimento e d’unione, tra animazione, balli di gruppo e giochi a tema, con due mega gonfiabili per i più piccoli offerti dall’ente locale. L’evento è stato organizzato dalle realtà aderenti alla consulta comunale costituita nel giugno del 2022, presieduta da allora da Maurizio Blandino (Afi), e ha visto gli interventi del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla coesione sociale Biagio Tribulato.

Presenti stand e volontari di: Associazione famiglie italiane (Afi) di Augusta, associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi” aps ets, gruppo donatori sangue “Fratres” di Augusta, Associazione famiglie adottive e affidatarie (Afaa), Associazione famiglie affidatarie della parrocchia di Santa Lucia (Anawim), Auser (associazione per l’invecchiamento attivo) di Augusta, fondazione “Famiglia Giuseppe Catalano” onlus.

L’evento ha offerto alle famiglie una nuova occasione per ritrovarsi in piazza, dai nonni ai più piccoli, con svariati gadget omaggio tra gli stand.

Ai nostri microfoni, è intervenuto Antonio Caruso, presidente dell’associazione “Genitori e figli”: “Noi siamo sempre qui, per contribuire a costruire momenti di aggregazione familiare, sociale, sportiva e soprattutto cittadina“.

Il presidente della Fratres di Augusta, Luigi Nicosia ha sottolineato: “Questa ricorrenza è un momento per riconoscere il ruolo fondamentale che i nonni svolgono nella vita delle famiglie, spesso fungendo da pilastri di supporto e trasmettendo valori, tradizioni e conoscenze alle nuove generazioni. La Fratres di Augusta, attraverso i nostri splendidi donatori, da anni dà un grande contributo al benessere comune e in particolare alle persone anziane che hanno bisogno di cure“.

Alessandra Peluso