Augusta, beccato alla guida nonostante la patente ritirata da 15 anni

AUGUSTA – A seguito di un controllo su strada, poliziotti del commissariato di Augusta hanno denunciato un uomo di 53 anni alla guida di un’autovettura nonostante la sua patente fosse stata ritirata nel 2010.

Come previsto dall’art. 218, al comma 6, del nuovo Codice della strada, per la guida con patente sospesa (o ritirata, come nella fattispecie) l’importo della multa varia da un minimo di 2.046 euro fino a un massimo di ben 8.186 euro.

Nella circostanza, il 53enne è stato sanzionato amministrativamente anche per mancanza di copertura assicurativa.

(Foto di copertina: repertorio)